Вкусный и сытный десерт не обязательно выпекать. Также можно обойтись без яиц и желатина. Все, что нужно сделать, замешать массой ложкой и поставить в холодильник для стабилизации.

Видео дня

Идея приготовления элементарного десерта без яиц, выпечки и желатина опубликована на странице фудблогера Илоны с ником thefoodhub.by ilona в Instagram.

Ингредиенты:

молоко – 500 мл.

мука – 35 г

кукурузный крахмал – 20 г

сахар – 70 г

щепотка ванилина

сливочное масло – 20 г

Для украшения:

орешки

шоколад

миндальные хлопья

Способ приготовления:

1. В сотейник налить молоко, добавить муку, крахмал, ванилин и сахар.

2. Отлично все перемешать венчиком.

3. На среднем огне, постоянно помешивая, довести массу до загустения, очень важно постоянно мешать, иначе будут комочки.

4. Когда появятся пузырьки, готовить еще 10 секунд и снять с огня.

5. Сразу добавить сливочное масло, перемешать и разлить по стаканам или формочкам.

6. Поставить в холодильник на несколько часов, а лучше на ночь.

7. Осторожно тонким ножом провести по краям десерта – тогда его очень легко можно достать из стакана.

8. Украсить сверху.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: