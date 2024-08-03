Без яиц, выпечки и желатина: как приготовить элементарный десерт в стакане за считанные минуты
Вкусный и сытный десерт не обязательно выпекать. Также можно обойтись без яиц и желатина. Все, что нужно сделать, замешать массой ложкой и поставить в холодильник для стабилизации.
Идея приготовления элементарного десерта без яиц, выпечки и желатина опубликована на странице фудблогера Илоны с ником thefoodhub.by ilona в Instagram.
Ингредиенты:
- молоко – 500 мл.
- мука – 35 г
- кукурузный крахмал – 20 г
- сахар – 70 г
- щепотка ванилина
- сливочное масло – 20 г
Для украшения:
- орешки
- шоколад
- миндальные хлопья
Способ приготовления:
1. В сотейник налить молоко, добавить муку, крахмал, ванилин и сахар.
2. Отлично все перемешать венчиком.
3. На среднем огне, постоянно помешивая, довести массу до загустения, очень важно постоянно мешать, иначе будут комочки.
4. Когда появятся пузырьки, готовить еще 10 секунд и снять с огня.
5. Сразу добавить сливочное масло, перемешать и разлить по стаканам или формочкам.
6. Поставить в холодильник на несколько часов, а лучше на ночь.
7. Осторожно тонким ножом провести по краям десерта – тогда его очень легко можно достать из стакана.
8. Украсить сверху.
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