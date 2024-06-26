Из полезных ягод можно готовить не только компоты и джем, но и ароматное, густое желе. Для этого всего лишь нужно перетереть ягоды через сито и проварить массу.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом консервированного ягодного желе, которое очень быстро и просто готовится.

Ингредиенты:

1 кг ягод

800 г сахара

Способ приготовления:

1. Ягоды хорошо помойте, переложите в кастрюлю (вместе с веточками, ничего обрывать не надо) и поставьте на огонь. По мере нагревания смородины дадут сок и станут мягкими. Массу нужно только нагреть! Не кипятить и не варить! Как только стали мягкие и увидели сок – готово.

2. Переложите ягоды в сито и перетрите.

3. Перетертое пюре перелейте и обратно в кастрюлю, добавьте сахар, поставьте на огонь и доведите до кипения. Варить не нужно! Только закипело – готово!

4. Сразу разлейте в стерильные банки и герметично закройте.

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