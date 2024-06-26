Без желатина и загустителей: консервированное ягодное желе на зиму

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
243
Без желатина и загустителей: консервированное ягодное желе на зиму

Из полезных ягод можно готовить не только компоты и джем, но и ароматное, густое желе. Для этого всего лишь нужно перетереть ягоды через сито и проварить массу. 

Как из ягод приготовить желе

Кулинар поделилась в Instagram рецептом консервированного ягодного желе, которое очень быстро и просто готовится. 

Рецепт желе

Ингредиенты: 

  • 1 кг ягод
  • 800 г сахара

Способ приготовления: 

1. Ягоды хорошо помойте, переложите в кастрюлю (вместе с веточками, ничего обрывать не надо) и поставьте на огонь. По мере нагревания смородины дадут сок и станут мягкими. Массу нужно только нагреть! Не кипятить и не варить! Как только стали мягкие и увидели сок – готово.

Ягодное пюре для желе

2. Переложите ягоды в сито и перетрите. 

Приготовление желе

3. Перетертое пюре перелейте и обратно в кастрюлю, добавьте сахар, поставьте на огонь и доведите до кипения. Варить не нужно! Только закипело – готово!

Сколько варить ягодную смесь

4. Сразу разлейте в стерильные банки и герметично закройте. 

Готовое желе

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктырецепт

Сейчас мы готовим

Все рецепты