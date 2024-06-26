Без желатина и загустителей: консервированное ягодное желе на зиму
Из полезных ягод можно готовить не только компоты и джем, но и ароматное, густое желе. Для этого всего лишь нужно перетереть ягоды через сито и проварить массу.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом консервированного ягодного желе, которое очень быстро и просто готовится.
Ингредиенты:
- 1 кг ягод
- 800 г сахара
Способ приготовления:
1. Ягоды хорошо помойте, переложите в кастрюлю (вместе с веточками, ничего обрывать не надо) и поставьте на огонь. По мере нагревания смородины дадут сок и станут мягкими. Массу нужно только нагреть! Не кипятить и не варить! Как только стали мягкие и увидели сок – готово.
2. Переложите ягоды в сито и перетрите.
3. Перетертое пюре перелейте и обратно в кастрюлю, добавьте сахар, поставьте на огонь и доведите до кипения. Варить не нужно! Только закипело – готово!
4. Сразу разлейте в стерильные банки и герметично закройте.
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