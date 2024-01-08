Безалкогольный глинтвейн: лучшее средство от любой простуды

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
975
Безалкогольный глинтвейн: лучшее средство от любой простуды

Моктейль – именно так называются разнообразные коктейли, не содержащие в себе алкоголь. Коктейли такого рода включают в себя просто безумное количество питательных веществ и витаминов. Благодаря этому они способны поставить на ноги простудившегося человека.

А поскольку на дворе свирепствует плохая погода, то бедные рецепты могут пригодиться каждой хозяйке. Рецептом безалкогольного глинтвейна в Instagram поделилась фудблогер с ником dribka.soli.

Безалкогольный глинтвейн: лучшее средство от любой простуды

Ингредиенты

  • Сок и цедра одного апельсина
Видео дня
  • Сладкое яблоко – 1 шт
  • Каркаде – 15 гр
  • Черный или зеленый чай без ароматов – 1 пакетик
  • Коричневый сахар или мед – по вкусу
  • Корица
  • Анис
  • Кардамон
  • Гвоздика
  • Ванильный сахар
  • Имбирь – 3 см.

Способ приготовления

1. Все вышеперечисленные ингредиенты соединить в кастрюле.

2. Залить 1 л воды и поставить на огонь.

Безалкогольный глинтвейн: лучшее средство от любой простуды

3. Варить 1-2 минуты после закипания и дать настояться в течение 30 минут.

Безалкогольный глинтвейн: лучшее средство от любой простуды

Благодаря каркаде напиток получит несравненный цвет и специфическую кислинку, а черный чай придаст терпкость, присутствующую в каждом алкогольном глинтвейне.

Безалкогольный глинтвейн: лучшее средство от любой простуды

Также на OBOZ.UA есть и другие интересные рецепты напитков:

Сейчас мы готовим

Все рецепты