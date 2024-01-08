Безалкогольный глинтвейн: лучшее средство от любой простуды
Моктейль – именно так называются разнообразные коктейли, не содержащие в себе алкоголь. Коктейли такого рода включают в себя просто безумное количество питательных веществ и витаминов. Благодаря этому они способны поставить на ноги простудившегося человека.
А поскольку на дворе свирепствует плохая погода, то бедные рецепты могут пригодиться каждой хозяйке. Рецептом безалкогольного глинтвейна в Instagram поделилась фудблогер с ником dribka.soli.
Ингредиенты
- Сок и цедра одного апельсина
- Сладкое яблоко – 1 шт
- Каркаде – 15 гр
- Черный или зеленый чай без ароматов – 1 пакетик
- Коричневый сахар или мед – по вкусу
- Корица
- Анис
- Кардамон
- Гвоздика
- Ванильный сахар
- Имбирь – 3 см.
Способ приготовления
1. Все вышеперечисленные ингредиенты соединить в кастрюле.
2. Залить 1 л воды и поставить на огонь.
3. Варить 1-2 минуты после закипания и дать настояться в течение 30 минут.
Благодаря каркаде напиток получит несравненный цвет и специфическую кислинку, а черный чай придаст терпкость, присутствующую в каждом алкогольном глинтвейне.
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