Моктейль – именно так называются разнообразные коктейли, не содержащие в себе алкоголь. Коктейли такого рода включают в себя просто безумное количество питательных веществ и витаминов. Благодаря этому они способны поставить на ноги простудившегося человека.

А поскольку на дворе свирепствует плохая погода, то бедные рецепты могут пригодиться каждой хозяйке. Рецептом безалкогольного глинтвейна в Instagram поделилась фудблогер с ником dribka.soli.

Ингредиенты

Сок и цедра одного апельсина

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Сладкое яблоко – 1 шт

Каркаде – 15 гр

Черный или зеленый чай без ароматов – 1 пакетик

Коричневый сахар или мед – по вкусу

Корица

Анис

Кардамон

Гвоздика

Ванильный сахар

Имбирь – 3 см.

Способ приготовления

1. Все вышеперечисленные ингредиенты соединить в кастрюле.

2. Залить 1 л воды и поставить на огонь.

3. Варить 1-2 минуты после закипания и дать настояться в течение 30 минут.

Благодаря каркаде напиток получит несравненный цвет и специфическую кислинку, а черный чай придаст терпкость, присутствующую в каждом алкогольном глинтвейне.

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