Безе на палочке – это отличная альтернатива магазинным конфетам. Чтобы приготовить такой десерт, понадобится всего четыре ингредиента. В результате получается бюджетная вкусность, которую с удовольствием будут есть ваши детки.

Идея приготовления сладкого безе на палочке для детей опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником recepti_dariko в Instagram.

Ингредиенты:

яичные белки – 4 шт (130г)

сахар – 250 г

ванильный сахар – 10г

лимонный сок – 1/2 ст.л.

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Способ приготовления:

1. Белки комнатной температуры взбиваем до появления пены (1,5 минуты), продолжая взбивать, добавляем ванильный сахар, затем обычный сахар постепенно по столовой ложке. Взбиваем до плотной стойкой пены и растворение сахара 10-15 минут (он может не раствориться даже после 20-ти минутного взбивания, ничего страшного не случится, просто без поплывет). В конце добавляем лимонный сок, чтобы масса была белее, взбиваем еще минуту.

2. Переводим взбитые белки в кулинарный мешок (если нет – можно выложить ложкой). На пергаменте делаем капельки, вставляем в них половинки бамбуковых палочек (можно и целые) и отсаживаем безе.

3. Выпекаем в хорошо разогретой до 80-100 градусов духовке 1-1,5 часа. Охлаждаем.

Несколько нюансов по приготовлению

1. Для безе важна низкая температура и сухой воздух, поэтому не мойте духовку непосредственно перед выпеканием безе (чтобы не было влаги).

2. Если ваша духовка плохо держит низкие температуры – можно часть времени выпекать при открытой слегка дверце, можно включать и выключать газ. Главное правило – они должны именно сушиться.

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