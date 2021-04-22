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Рецепт безглютеновой паски от Алексея Суханова за 30 минут

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Не все могут смело употреблять продукты, которые содержат в себе глютен. Кто-то следит за фигурой и вынужден от него отказаться, а кому-то он и вовсе может навредить, из-за непереносимости. В таком случае, этот рецепт полезной паски для вас. Всего за 30 минут вы получите вкуснейшее угощение.

Ведущий ток-шоу "Говорить Україна" Алексей Суханов поделился с редакцией FoodOboz рецептом безглютеновой паски.

Ингредиенты:

  • 500 г готовой безглютеновой смеси или 350 г рисовой муки

  • 100 г картофельной муки

  • 50 г муки из тапиоки или пшена

  • 2 ч. л. ксанановой камеди

  • 17 г дрожжей

  • 166 мл молока, при аллергии на коровье молоко используйте соевое, рисовое, миндальное и т. д. молоко и масло на растительной основе

  • 100 г сливочного масла

  • 166 г сахара

  • 2 яйца

  • щепотка соли

  • 100 г изюма

Способ приготовления:

  1. Масло растапливаем, дрожжи растворяем в теплом молоке.

  2. Яйца взбиваем с сахаром. Продолжая взбивать добавляем сначала растопленное масло, потом молоко с дрожжами. Хорошо все перемешиваем миксером.

  3. Накрываем миску с тестом полотенцем и оставляем на 8-10 часов. Можно сделать опару с вечера, а утром уже выпекать куличи.

  4. Понемногу добавляем муку и замешиваем тесто. Месить лучше миксером, так как безглютеновое тесто очень липнет к рукам. Скорее всего муки уйдет меньшее количество, потому что безглютеновая мука берет в себя больше жидкости, чем обычная.

  5. Добавляем изюм и еще раз хорошо перемешиваем тесто. Изюм можно предварительно залить кипятком на 15 минут.

  6. Раскладываем тесто по формочкам где-то на половину высоты. Тесто поднимается не так хорошо, как обычное. Формочки можно сначала смазать изнутри растопленным маслом.

  7. Накрываем формы полотенцем и кладем в теплое место на час-полтора. Запекаем безглютеновые куличи в предварительно нагретой до 180°С

    духовке до золотистости.

  8. Запекать 30 минут.

Пасхальные куличи можно украсить глазурью.

Рецепт глазури:

Взбить до появления пены один белок и потом продолжая взбивать добавить по чуть-чуть 50 г сахара. Белок взбить до стойких пиков и украсить ими шапочки пасхальных куличей.

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Автор
Obozrevatel Obozrevatel
Персона
Алексей Суханов
Теги
пасхальный стол еда
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