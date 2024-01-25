Безглютеновые словацкие галушки: невероятное блюдо с гуцульской брынзой
Галушки – это вареные в воде или бульоне кусочки теста. Их часто подают как отдельное блюдо или в качестве наполнителя к супу. Это блюдо достаточно распространено в Европе и имеет давнюю украинскую историю.
Если галушки подаются как отдельное блюдо, их нужно чем-нибудь заправить. Например, это могут быть сметана, или жареный лук, или даже шкварки. А вот сырный эксперт Оксана Чернова в Instagram недавно опубликовала рецепт словацких галушек, которые готовятся на безглютеновой муке и подаются с гуцульской брынзой.
Ингредиенты
- Картофель – 4-5 шт
- Мука без глютена – 200 гр
- Белок 1 яйца
- Брынза – 400 гр
- Шкварки
Способ приготовления теста
1.Картофель натереть на мелкой терке и отжимая из нее влагу, добавить муку, щепотку соли и белок.
1. Тщательно замешиваем тесто.
2. В подсоленный кипяток ставим сито и быстрыми движениями перетираем в него тесто и варим в течение 3 минут.
3. Быстро вынимаем галушки из воды, выкладываем на тарелку, добавляем брынзу со сметаной, а также шкварки.
4. Сверху присыпаем зеленью.
Способ приготовления заправки
1. На сковороде делаем шкварки.
2. В отдельной емкости смешиваем брынзу со сметаной. Заправка готова.
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