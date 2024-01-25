Галушки – это вареные в воде или бульоне кусочки теста. Их часто подают как отдельное блюдо или в качестве наполнителя к супу. Это блюдо достаточно распространено в Европе и имеет давнюю украинскую историю.

Если галушки подаются как отдельное блюдо, их нужно чем-нибудь заправить. Например, это могут быть сметана, или жареный лук, или даже шкварки. А вот сырный эксперт Оксана Чернова в Instagram недавно опубликовала рецепт словацких галушек, которые готовятся на безглютеновой муке и подаются с гуцульской брынзой.

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Ингредиенты

Картофель – 4-5 шт

Мука без глютена – 200 гр

Белок 1 яйца

Брынза – 400 гр

Шкварки

Способ приготовления теста

1.Картофель натереть на мелкой терке и отжимая из нее влагу, добавить муку, щепотку соли и белок.

1. Тщательно замешиваем тесто.

2. В подсоленный кипяток ставим сито и быстрыми движениями перетираем в него тесто и варим в течение 3 минут.

3. Быстро вынимаем галушки из воды, выкладываем на тарелку, добавляем брынзу со сметаной, а также шкварки.

4. Сверху присыпаем зеленью.

Способ приготовления заправки

1. На сковороде делаем шкварки.

2. В отдельной емкости смешиваем брынзу со сметаной. Заправка готова.

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