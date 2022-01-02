Безопасна ли еда из микроволновки: эксперты развеяли мифы

Мнения специалистов и экспертов по поводу вреда и безопасности микроволновой печи сильно разнятся. Некоторые утверждают, что еда после нее не только теряет все полезные свойства, но еще и становится опасной. Кто-то же наоборот рекомендует использовать микроволновку, называя ее совершенно безопасным и практичным кухонным предметом.

Редакция FoodOboz выбрала для вас достоверную информацию, которая была опубликована на официальной странице Министерство здравоохранения Украины в Facebook, касаемо безопасности использования микроволновых печей, а также принципа их работы и действия на продукты.

Принцип действия микроволновки

Во время работы прибора внутри образуются радиоволны (частота 2,450 ГГц), приводящие в движение молекулы воды/сахара/жира, в результате чего пища нагревается.

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Как и любой электроприбор, микроволновка имеет излучение микроволн. По своей сути оно похоже на излучение от электрических лампочек или радиоприемника, то есть абсолютно безопасно для жизни и здоровья. Более того, от выхода микроволн за пределы прибора дополнительно защищает металлический короб внутри печки и металлическая сетка на дверце.

Безопасна ли еда разогретая в микроволновке

Еда, разогретая в микроволновке, так же безопасна, как и блюда, приготовленные более привычными методами: жарка, варка, запекание. Разницы в пищевой ценности нет.

Главное отличие состоит в том, что благодаря высокой проницаемости микроволн нагрев блюд ускоряется .

Могут возникать вопросы безопасности продуктов питания после разогрева в микроволновке. Например, что якобы пища после печи может быть радиоактивной.

ю. Но радиоактивное излучение и электромагнитное излучение – это две разные вещи. Радиоактивным излучением называют выделение элементарных частиц атомными ядрами во время их разделения, а термин "радиация" касается ионизирующего излучения (альфа, бета и гамма лучи). Именно этот тип излучения и оказывает разрушающий эффект для биологических тканей.

В свою очередь, электромагнитные волны микроволновки проходят через еду насквозь и затем гаснут. Они не накапливаются в продуктах, не оставляют дольки на них и не разрушают структуру. Поэтому пища после микроволновки не содержит радиоактивных частиц.

Эксперты утверждают, что разогревать еду в пластиковых контейнерах, которые не предназначены для использования в микроволновках, все же не нужно – это может оказаться опасным.

Не предназначенный для этого пластик при нагревании выделяет токсичные вещества, которые могут попасть в блюда. Лучше использовать для разогрева в микроволновой печи стеклянную или керамическую посуду.

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