Безопасное домашнее печенье за 10 минут: готовится из минимума продуктов

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Безопасное домашнее печенье за 10 минут: готовится из минимума продуктов

Домашнее печенье можно лучше всего готовить из песочного теста, добавляя шоколад, какао, варенье, сгущенное молоко.

Песочное печенье

Кулинар Ольга Матвей поделилась на своем YouTube-канале рецептом вкусного печенья из песочного теста, которое готовится 10 минут.

Домашнее печенье из песочного теста
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Ингредиенты:

  • Яйцо – 1 шт.
  • Сахарная пудра – 125 г
  • Ваниль
  • Разрыхлитель – 0,5 чайной ложки
  • Картофельный крахмал – 50 г
  • Растительное масло – 50 мл
  • Мука – 500 г

Способ приготовления:

1. Смешайте яйцо с сахарной пудрой.

Приготовление теста

2. Добавьте все оставшееся ингредиенты и смешайте.

Готовое тесто для печенья

3. Раскатайте тесто, придайте печенью любую форму. Выпекайте 10 минут при 180 С.

Как быстро приготовить вкусное печенье

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