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Безопасное домашнее печенье за 10 минут: готовится из минимума продуктов
Домашнее печенье можно лучше всего готовить из песочного теста, добавляя шоколад, какао, варенье, сгущенное молоко.
Кулинар Ольга Матвей поделилась на своем YouTube-канале рецептом вкусного печенья из песочного теста, которое готовится 10 минут.
Ингредиенты:
- Яйцо – 1 шт.
- Сахарная пудра – 125 г
- Ваниль
- Разрыхлитель – 0,5 чайной ложки
- Картофельный крахмал – 50 г
- Растительное масло – 50 мл
- Мука – 500 г
Способ приготовления:
1. Смешайте яйцо с сахарной пудрой.
2. Добавьте все оставшееся ингредиенты и смешайте.
3. Раскатайте тесто, придайте печенью любую форму. Выпекайте 10 минут при 180 С.
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