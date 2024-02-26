Домашнее печенье можно лучше всего готовить из песочного теста, добавляя шоколад, какао, варенье, сгущенное молоко.

Кулинар Ольга Матвей поделилась на своем YouTube-канале рецептом вкусного печенья из песочного теста, которое готовится 10 минут.

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Ингредиенты:

Яйцо – 1 шт.

Сахарная пудра – 125 г

Ваниль

Разрыхлитель – 0,5 чайной ложки

Картофельный крахмал – 50 г

Растительное масло – 50 мл

Мука – 500 г

Способ приготовления:

1. Смешайте яйцо с сахарной пудрой.

2. Добавьте все оставшееся ингредиенты и смешайте.

3. Раскатайте тесто, придайте печенью любую форму. Выпекайте 10 минут при 180 С.

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