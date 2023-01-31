Безопасное кунжутное печенье за 15 минут для детей: делимся самой простой технологией

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт печенья

Домашнее печенье – лучшее и безопасное угощение к чаю, которое можно готовить з семечками, сухофруктами, орехами. 

Домашнее печенье

Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом вкусного кунжутного печенья, на основе мягкого сливочного масла. 

Рецепт печенья
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Ингредиенты:

  • кунжут – 150 г
  • яйца – 1 шт.
  • сахар – 50-60 г
  • мак – 2 ст. л.
  • мука – 70 г
  • сливочное масло – 50 г
  • разрыхлитель – 1/2 ч. л.
  • соль – щепотка 

Способ приготовления:

1. Кунжут слегка обжарьте на сковороде.Мак залейте кипятком, дайте постоять и откиньте на сито.

2. Мягкое масло сбейте с сахаром, добавьте яйцо и снова взбейте, затем добавьте муку, разрыхлитель и соль и снова перемешайте с помощью миксера.

Масло с яйцами

3. Добавьте кунжут и мак, перемешайте и готовое тесто поставьте в холодильник на 1-2 часа. 

Приготовление печенья

4. Выпекайте печенье в духовке при 170-180 С примерно 15 минут. 

Готовое печенье

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