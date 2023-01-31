Домашнее печенье – лучшее и безопасное угощение к чаю, которое можно готовить з семечками, сухофруктами, орехами.

Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом вкусного кунжутного печенья, на основе мягкого сливочного масла.

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Ингредиенты:

кунжут – 150 г

яйца – 1 шт.

сахар – 50-60 г

мак – 2 ст. л.

мука – 70 г

сливочное масло – 50 г

разрыхлитель – 1/2 ч. л.

соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Кунжут слегка обжарьте на сковороде.Мак залейте кипятком, дайте постоять и откиньте на сито.

2. Мягкое масло сбейте с сахаром, добавьте яйцо и снова взбейте, затем добавьте муку, разрыхлитель и соль и снова перемешайте с помощью миксера.

3. Добавьте кунжут и мак, перемешайте и готовое тесто поставьте в холодильник на 1-2 часа.

4. Выпекайте печенье в духовке при 170-180 С примерно 15 минут.

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