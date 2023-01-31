Безопасное кунжутное печенье за 15 минут для детей: делимся самой простой технологией
Домашнее печенье – лучшее и безопасное угощение к чаю, которое можно готовить з семечками, сухофруктами, орехами.
Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом вкусного кунжутного печенья, на основе мягкого сливочного масла.
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Ингредиенты:
- кунжут – 150 г
- яйца – 1 шт.
- сахар – 50-60 г
- мак – 2 ст. л.
- мука – 70 г
- сливочное масло – 50 г
- разрыхлитель – 1/2 ч. л.
- соль – щепотка
Способ приготовления:
1. Кунжут слегка обжарьте на сковороде.Мак залейте кипятком, дайте постоять и откиньте на сито.
2. Мягкое масло сбейте с сахаром, добавьте яйцо и снова взбейте, затем добавьте муку, разрыхлитель и соль и снова перемешайте с помощью миксера.
3. Добавьте кунжут и мак, перемешайте и готовое тесто поставьте в холодильник на 1-2 часа.
4. Выпекайте печенье в духовке при 170-180 С примерно 15 минут.
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