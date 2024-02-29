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Безопасные домашние конфеты "Халва" из трех ингредиентов: готовятся 10 минут
Конфеты можно готовить из сухофруктов, семечек, фруктовых пюре, а также орехов, шоколада и изюма.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и простых в приготовлении конфет из семечек.
Ингредиенты:
- семечки чищенные – 100 г
- какао порошок 2 ст. л.
- мед – 2/3 ст. л.
- кунжут и черный шоколад
Способ приготовления:
1. Семена, мед, какао, переложите в блендер и перебейте до однородности.
2. Сформируйте шарики и украсьте кунжутом и шоколадом. Шоколад лучше брать черный, им легче покрывать.
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