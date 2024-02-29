Безопасные домашние конфеты "Халва" из трех ингредиентов: готовятся 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт конфет

Конфеты можно готовить из сухофруктов, семечек, фруктовых пюре, а также орехов, шоколада и изюма. 

Шоколадные конфеты

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и простых в приготовлении конфет из семечек. 

Рецепт конфет
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Ингредиенты: 

  • семечки чищенные – 100 г
  • какао порошок 2 ст. л. 
  • мед – 2/3 ст. л.
  • кунжут и черный шоколад

Способ приготовления: 

1. Семена, мед, какао, переложите в блендер и перебейте до однородности. 

Приготовление основы для конфет

2. Сформируйте шарики и украсьте кунжутом и шоколадом. Шоколад лучше брать черный, им легче покрывать. 

Готовые конфеты

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