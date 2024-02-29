Конфеты можно готовить из сухофруктов, семечек, фруктовых пюре, а также орехов, шоколада и изюма.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и простых в приготовлении конфет из семечек.

Видео дня

Ингредиенты:

семечки чищенные – 100 г

какао порошок 2 ст. л.

мед – 2/3 ст. л.

кунжут и черный шоколад

Способ приготовления:

1. Семена, мед, какао, переложите в блендер и перебейте до однородности.

2. Сформируйте шарики и украсьте кунжутом и шоколадом. Шоколад лучше брать черный, им легче покрывать.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: