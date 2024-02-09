Безопасные и вкусные желейные конфеты для детей: готовятся без сахара и шоколада

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
63
Безопасные и вкусные желейные конфеты для детей: готовятся без сахара и шоколада

Все дети очень любят сладости, среди которых конфеты занимают первое место. Но, магазинные сладости вредные, так как для их приготовления используют красители, подсластители. Поэтому детям лучше всего готовить домашние, безопасные сладости из ягодного, фруктового пюре, кокосовой стружки, сухофруктов. 

Кокосовые конфеты

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом безопасных конфет из фруктового пюре с желатином. 

Рецепт конфет
Видео дня

Ингредиенты:

  • 250 г фруктового/ягодного пюре
  • 40 г желатина + 150 мл воды
  • 2-2,5 ст. л. меда

Способ приготовления: 

1. Желатин залейте холодной водой и оставьте набухнуть на 10-15 минут. 

Желатин с водой

2. Ягоды или любые фрукты перебейте блендером и протрите через сито от кожицы. 

Фруктовое пюре

3. К пюре добавьте мед, подогрейте на огне, чтобы пюре стало горячим, добавьте набухший желатин и помешайте, чтобы он растопился. 

Приготовление основы для конфет

4. Наполните желейной массой или одну большую форму или маленькие формочки и поставьте в холодильник для стабилизации на 4 часа.

Через сколько можно есть конфеты

Извлеките конфеты и можно есть! 

Готовые желейные конфеты

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты