Все дети очень любят сладости, среди которых конфеты занимают первое место. Но, магазинные сладости вредные, так как для их приготовления используют красители, подсластители. Поэтому детям лучше всего готовить домашние, безопасные сладости из ягодного, фруктового пюре, кокосовой стружки, сухофруктов.

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом безопасных конфет из фруктового пюре с желатином.

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Ингредиенты:

250 г фруктового/ягодного пюре

40 г желатина + 150 мл воды

2-2,5 ст. л. меда

Способ приготовления:

1. Желатин залейте холодной водой и оставьте набухнуть на 10-15 минут.

2. Ягоды или любые фрукты перебейте блендером и протрите через сито от кожицы.

3. К пюре добавьте мед, подогрейте на огне, чтобы пюре стало горячим, добавьте набухший желатин и помешайте, чтобы он растопился.

4. Наполните желейной массой или одну большую форму или маленькие формочки и поставьте в холодильник для стабилизации на 4 часа.

Извлеките конфеты и можно есть!

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