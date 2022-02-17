Безопасные творожные сырки с нутеллой для детей: делимся рецептом
Если вы и ваш ребенок любите сладкие сырки, то лучше всего будет – приготовить их дома. Только так вы сможете быть уверенными в их безопасности. К тому же сделать это самостоятельно очень просто, достаточно всего нескольких ингредиентов.
Редакция FoodOboz выбрала для вас простой рецепт вкусных сладких сырков с нутеллой, которые вы очень просто приготовите. Рецепт десерта был опубликован в Telegram-канале "Real Food".
Ингредиенты:
Творог – 300 г
Шоколад – 150-200 г
Сливочное масло – 50 г
Ванильный сахар – 5 г
Сгущенное молоко – 150 г
Нутелла
Cпособ приготовления :
1. Растопите шоколад, можно в сотейнику, а также в микроволновке или на водяной бане.
2. Творог соедините со сливочным маслом, добавьте ванильный сахар и сгущенное молоко.
3. Смажьте силиконовые формы шоколадом и поставьте в морозильную камеру на 20-30 минут.
4. После достаньте и положите в форму творог, добавьте чайную ложку нутеллы и снова сверху творожную массу, сверху залейте шоколадом и поставьте в морозилку на ночь.
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