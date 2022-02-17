Безопасные творожные сырки с нутеллой для детей: делимся рецептом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Вкусные домашние глазированные сырки

Если вы и ваш ребенок любите сладкие сырки, то лучше всего будет – приготовить их дома. Только так вы сможете быть уверенными в их безопасности. К тому же сделать это самостоятельно очень просто, достаточно всего нескольких ингредиентов.

Редакция FoodOboz выбрала для вас простой рецепт вкусных сладких сырков с нутеллой, которые вы очень просто приготовите. Рецепт десерта был опубликован в Telegram-канале "Real Food".

Вкусные сырки

Ингредиенты:

  • Творог – 300 г

  • Шоколад – 150-200 г

  • Сливочное масло – 50 г

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Натуральный творог

  • Ванильный сахар – 5 г

  • Сгущенное молоко – 150 г

  • Нутелла

Cпособ приготовления :

1. Растопите шоколад, можно в сотейнику, а также в микроволновке или на водяной бане.

Как приготовить сырки для детей

2. Творог соедините со сливочным маслом, добавьте ванильный сахар и сгущенное молоко.

Нутелла для сырков

3. Смажьте силиконовые формы шоколадом и поставьте в морозильную камеру на 20-30 минут.

Как дома приготовить вкусные глазированные сырки

4. После достаньте и положите в форму творог, добавьте чайную ложку нутеллы и снова сверху творожную массу, сверху залейте шоколадом и поставьте в морозилку на ночь.

Домашние сырки

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