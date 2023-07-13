Безопасные желейные конфеты для детей: рассказываем, из чего приготовить

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Домашние фруктовые конфеты

Если вы хотите приготовить для ребенка безопасные сладости, идеальным вариантом для основы будет фруктовое пюре, а вместо сахара – мед. 

Домашние конфеты из фруктового пюре

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусных безопасных желейных конфет из фруктового пюре, которые можно есть детям. 

Рецепт конфет
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Ингредиенты:

  • фруктовое/ягодное пюре – 250 г 
  • 40 г желатина + 150 мл воды 
  • мед – 2-2,5 ст. л. 

Способ приготовления:

1. Желатин залейте холодной водой и оставьте набухать на 10-15 минут. 

Желатин для десерта

2. Персики взбейте блендером и протрите через сито. 

Персиковое пюре

3. К персиковому пюре добавьте мед, подогрейте на огне, чтобы пюре стало горячим, добавьте набухший желатин и помешивайте, чтобы он растопился. 

Основа для десерта

4. Наполните желейной массой или одну большую форму или маленькие формочки, отправьте в холодильник для стабилизации на 4 часа.

Приготовление конфет

Извлеките конфеты и можно есть!

Готовые конфеты

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