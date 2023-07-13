Безопасные желейные конфеты для детей: рассказываем, из чего приготовить
Если вы хотите приготовить для ребенка безопасные сладости, идеальным вариантом для основы будет фруктовое пюре, а вместо сахара – мед.
Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусных безопасных желейных конфет из фруктового пюре, которые можно есть детям.
Ингредиенты:
- фруктовое/ягодное пюре – 250 г
- 40 г желатина + 150 мл воды
- мед – 2-2,5 ст. л.
Способ приготовления:
1. Желатин залейте холодной водой и оставьте набухать на 10-15 минут.
2. Персики взбейте блендером и протрите через сито.
3. К персиковому пюре добавьте мед, подогрейте на огне, чтобы пюре стало горячим, добавьте набухший желатин и помешивайте, чтобы он растопился.
4. Наполните желейной массой или одну большую форму или маленькие формочки, отправьте в холодильник для стабилизации на 4 часа.
Извлеките конфеты и можно есть!
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