Если вы хотите приготовить для ребенка безопасные сладости, идеальным вариантом для основы будет фруктовое пюре, а вместо сахара – мед.

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусных безопасных желейных конфет из фруктового пюре, которые можно есть детям.

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Ингредиенты:

фруктовое/ягодное пюре – 250 г

40 г желатина + 150 мл воды

мед – 2-2,5 ст. л.

Способ приготовления:

1. Желатин залейте холодной водой и оставьте набухать на 10-15 минут.

2. Персики взбейте блендером и протрите через сито.

3. К персиковому пюре добавьте мед, подогрейте на огне, чтобы пюре стало горячим, добавьте набухший желатин и помешивайте, чтобы он растопился.

4. Наполните желейной массой или одну большую форму или маленькие формочки, отправьте в холодильник для стабилизации на 4 часа.

Извлеките конфеты и можно есть!

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