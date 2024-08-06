Безопасный домашний майонез из молока: получится очень густым и вкусным

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Безопасный домашний майонез из молока: получится очень густым и вкусным

Майонез используют при приготовлении салатов, соусов, а также для маринадов для шашлыка. Но, лучше всего его готовить в домашних условиях из безопасных, качественных продуктов. 

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Из чего приготовить вкусный домашний майонез

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, безопасного домашнего майонеза на молоке. 

Рецепт майонеза

Ингредиенты: 

  • 150 мл обыкновенного молока
  • 300 мл. рафинированного подсолнечного масла
  • 1 ч.л. сахара
  • 0,5 ч.л. соли
  • 1 ч.л. горчицы без приложений
  • 3 ст.л. сока лимона

Способ приготовления: 

1. Перелейте молоко в банку, добавьте масло, соль, сахар, сок лимона и горчицу, взбейте все погружным блендером. 

Приготовление майонеза

2. Перелейте майонез в подходящую посуду и поставьте в холодильник. 

Готовый майонез

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