Майонез используют при приготовлении салатов, соусов, а также для маринадов для шашлыка. Но, лучше всего его готовить в домашних условиях из безопасных, качественных продуктов.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, безопасного домашнего майонеза на молоке.

Ингредиенты:

150 мл обыкновенного молока

300 мл. рафинированного подсолнечного масла

1 ч.л. сахара

0,5 ч.л. соли

1 ч.л. горчицы без приложений

3 ст.л. сока лимона

Способ приготовления:

1. Перелейте молоко в банку, добавьте масло, соль, сахар, сок лимона и горчицу, взбейте все погружным блендером.

2. Перелейте майонез в подходящую посуду и поставьте в холодильник.

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