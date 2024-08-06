Видео дня
Безопасный домашний майонез из молока: получится очень густым и вкусным
Майонез используют при приготовлении салатов, соусов, а также для маринадов для шашлыка. Но, лучше всего его готовить в домашних условиях из безопасных, качественных продуктов.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, безопасного домашнего майонеза на молоке.
Ингредиенты:
- 150 мл обыкновенного молока
- 300 мл. рафинированного подсолнечного масла
- 1 ч.л. сахара
- 0,5 ч.л. соли
- 1 ч.л. горчицы без приложений
- 3 ст.л. сока лимона
Способ приготовления:
1. Перелейте молоко в банку, добавьте масло, соль, сахар, сок лимона и горчицу, взбейте все погружным блендером.
2. Перелейте майонез в подходящую посуду и поставьте в холодильник.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: