Вкусный домашний мармелад

Безопасный домашний мармелад: как приготовить десерт из пюре
Фруктовый мармелад понравится и взрослым, и детям: он вкусный, ароматный, очень привлекательный. Такой десерт готовят преимущественно из сока, варенья или фруктового или ягодного пюре. Домашний мармелад – это безопасная замена магазинным сладостям.
Фудблогер Ирина Левенец (irina_vladimirovna_levenets) на своей странице в Instagram поделилась рецептом домашнего мармелада из фруктового и ягодного пюре.
Ингредиенты:
- малиновое пюре – 100 г
- вишневое пюре – 100 г
- яблочное пюре – 100 г
- сахар – 250 г
- глюкозный сироп\мед – 60 г
- яблочный пектин – 7 г
- лимонный сок – 1 ст. л.
Способ приготовления:
1. Запечь яблоки, после чего взбить блендером и перетереть с помощью сита.
2. Малину с вишней взбить блендером и также перетереть с помощью сита.
3. Смешать пюре в сотейнике с толстым дном и прогреть на слабом огне до теплого состояния.
4. Смешать 100 г сахара с пектином. Ввести в пюре, хорошо перемешать и довести до кипения. После – сразу добавить остальной сахар и глюкозный сироп\мед.
5. После – сразу добавить оставшийся сахар и глюкозный сироп\мед. Варить до 170 градусов.
6. Когда температура достигла 107 градусов, добавить лимонный сок, хорошо перемешать и разлить в формы. Оставить на 4 часа.
7. Готовый мармелад порезать в куски и оставить в холодильнике еще на 7 часов. При подаче посыпать сахаром.
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