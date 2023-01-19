Безопасный домашний мармелад: как приготовить десерт из пюре

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
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Безопасный домашний мармелад: как приготовить десерт из пюре

Фруктовый мармелад понравится и взрослым, и детям: он вкусный, ароматный, очень привлекательный. Такой десерт готовят преимущественно из сока, варенья или фруктового или ягодного пюре. Домашний мармелад – это безопасная замена магазинным сладостям.

Фудблогер Ирина Левенец (irina_vladimirovna_levenets) на своей странице в Instagram поделилась рецептом домашнего мармелада из фруктового и ягодного пюре.

Рецепт домашнего мармелада из фруктового и ягодного пюре

Ингредиенты:

  • малиновое пюре – 100 г
  • вишневое пюре – 100 г
  • яблочное пюре – 100 г
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  • сахар – 250 г
  • глюкозный сироп\мед – 60 г
  • яблочный пектин – 7 г
  • лимонный сок – 1 ст. л.
Вкусный домашний мармелад

Способ приготовления:

1. Запечь яблоки, после чего взбить блендером и перетереть с помощью сита.

2. Малину с вишней взбить блендером и также перетереть с помощью сита.

3. Смешать пюре в сотейнике с толстым дном и прогреть на слабом огне до теплого состояния.

Мармелад из яблок, вишни и малины

4. Смешать 100 г сахара с пектином. Ввести в пюре, хорошо перемешать и довести до кипения. После – сразу добавить остальной сахар и глюкозный сироп\мед.

5. После – сразу добавить оставшийся сахар и глюкозный сироп\мед. Варить до 170 градусов.

6. Когда температура достигла 107 градусов, добавить лимонный сок, хорошо перемешать и разлить в формы. Оставить на 4 часа.

Как приготовить домашний мармелад из пюре.

7. Готовый мармелад порезать в куски и оставить в холодильнике еще на 7 часов. При подаче посыпать сахаром.

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