Безопасный домашний маршмелоу без красителей: из чего приготовить
Цветной маршмелоу – это любимый десерт многих детей. Но его обычно изготавливают из разнообразных вредных красителей и усилителей вкуса. Поэтому лучшим вариантом будет сделать безопасный маршмелоу в домашних условиях.
Идея приготовления полезных лимонных маршмелоу опубликована на странице фудблогера с ником danilchenko_77 в Instagram. Прекрасно застывает в холодильнике.
Ингредиенты:
- желатин 10 г + вода 50 мл
- сахар 220 г + вода 60 г
- лимонная цедра
- лимонный сок – 20 г
- краситель
Способ приготовления:
1. Желатин заливаем водой и подождем 10 минут, пока набухнет.
2. Сахар залить водой и поставить на огонь.
3. Когда масса начнет кипеть – добавить цедру и выключить.
4. Параллельно растопить желатин в микроволновке (не кипятить) и добавить в миску.
5. Начать взбивать, добавляя сироп.
6. Когда масса станет белой, добавляем сок и окрас и еще взбивать 10 минут.
7. Переложить массу в форму застеленную пищевой пленкой и поставить в холодильник до застывания.
8. Готовое маршмелоу присыпать смесью крахмала и сахарной пудры.
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