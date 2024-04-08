Цветной маршмелоу – это любимый десерт многих детей. Но его обычно изготавливают из разнообразных вредных красителей и усилителей вкуса. Поэтому лучшим вариантом будет сделать безопасный маршмелоу в домашних условиях.

Идея приготовления полезных лимонных маршмелоу опубликована на странице фудблогера с ником danilchenko_77 в Instagram. Прекрасно застывает в холодильнике.

Ингредиенты:

желатин 10 г + вода 50 мл

сахар 220 г + вода 60 г

лимонная цедра

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лимонный сок – 20 г

краситель

Способ приготовления:

1. Желатин заливаем водой и подождем 10 минут, пока набухнет.

2. Сахар залить водой и поставить на огонь.

3. Когда масса начнет кипеть – добавить цедру и выключить.

4. Параллельно растопить желатин в микроволновке (не кипятить) и добавить в миску.

5. Начать взбивать, добавляя сироп.

6. Когда масса станет белой, добавляем сок и окрас и еще взбивать 10 минут.

7. Переложить массу в форму застеленную пищевой пленкой и поставить в холодильник до застывания.

8. Готовое маршмелоу присыпать смесью крахмала и сахарной пудры.

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