Безопасный домашний плавленый сыр: как быстро и из чего приготовить

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Безопасный домашний плавленый сыр: как быстро и из чего приготовить

Плавленый сыр может быть основой для приготовления вкусных и легких намазок, а приготовить его можно в домашних условиях всего из нескольких ингредиентов.

Домашний плавленый сыр

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного домашнего плавленого сыра, со специями и вялеными томатами.

Рецепт сыра
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Ингредиенты:

  • 500 г кисломолочного сыра
  • 100 г сливочного масла
  • 1 яйцо
  • 1 ч л соли
  • 1 ч л соды
  • смесь трав прованская
  • вяленые томаты по желанию

Способ приготовления:

1. В миске смешайте все ингредиенты, перебейте блендером. Важно, чтобы сливочное масло было комнатной температурой.

Творог с яйцом

2. Поставьте на водяную баню, постоянно помешивая варите 10-15 минут. Если видите, что крупинки остались, перебейте погружным блендером еще раз.

Приготовление основы для плавленого сыра

3. Добавьте специи и вяленые томаты.

Вяленые томаты для сыра

4. Перелейте в стеклянную формочку или баночку и накройте пленкой в контакт. Охладите и можно есть!

Готовый сыр

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