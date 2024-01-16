Плавленый сыр может быть основой для приготовления вкусных и легких намазок, а приготовить его можно в домашних условиях всего из нескольких ингредиентов.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного домашнего плавленого сыра, со специями и вялеными томатами.

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Ингредиенты:

500 г кисломолочного сыра

100 г сливочного масла

1 яйцо

1 ч л соли

1 ч л соды

смесь трав прованская

вяленые томаты по желанию

Способ приготовления:

1. В миске смешайте все ингредиенты, перебейте блендером. Важно, чтобы сливочное масло было комнатной температурой.

2. Поставьте на водяную баню, постоянно помешивая варите 10-15 минут. Если видите, что крупинки остались, перебейте погружным блендером еще раз.

3. Добавьте специи и вяленые томаты.

4. Перелейте в стеклянную формочку или баночку и накройте пленкой в контакт. Охладите и можно есть!

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