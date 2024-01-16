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Безопасный домашний плавленый сыр: как быстро и из чего приготовить
Плавленый сыр может быть основой для приготовления вкусных и легких намазок, а приготовить его можно в домашних условиях всего из нескольких ингредиентов.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного домашнего плавленого сыра, со специями и вялеными томатами.
Ингредиенты:
- 500 г кисломолочного сыра
- 100 г сливочного масла
- 1 яйцо
- 1 ч л соли
- 1 ч л соды
- смесь трав прованская
- вяленые томаты по желанию
Способ приготовления:
1. В миске смешайте все ингредиенты, перебейте блендером. Важно, чтобы сливочное масло было комнатной температурой.
2. Поставьте на водяную баню, постоянно помешивая варите 10-15 минут. Если видите, что крупинки остались, перебейте погружным блендером еще раз.
3. Добавьте специи и вяленые томаты.
4. Перелейте в стеклянную формочку или баночку и накройте пленкой в контакт. Охладите и можно есть!
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