Безопасный майонез из одного желтка: рецепт самого простого соуса для салатов
Майонез является одним из самых бюджетных и популярных соусов для салатов. Но, лучше всего готовить майонез дома из безопасных и свежих продуктов, только в таком случаи вы будете уверены в его безопасности.
Нутрициолог поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, безопасного майонеза из 1 желтка.
Ингредиенты:
- 1 желток
- масло оливковое 100 мл
- 1 ч.л. горчицы (без сахара)
- лимонный сок
- соль и специи по вкусу
Способ приготовления:
1. Желток охлажденный выложите в миску, туда соль и специи и взбейте в пену ручным блендером.
2. Далее добавьте лимонный сок, горчицу и снова взбейте.
3. В процессе добавьте растительное масло и продолжайте взбивать. Со временем масса должна увеличиваться и усиливаться.
Контролируйте процесс, а консистенцию доведите водой по необходимости. Напоследок можно добавить куркуму для цвета или васаби (для более пикантного вкуса).
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