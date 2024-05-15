Безопасный майонез из одного желтка: рецепт самого простого соуса для салатов

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Безопасный домашний майонез

Майонез является одним из самых бюджетных и популярных соусов для салатов. Но, лучше всего готовить майонез дома из безопасных и свежих продуктов, только в таком случаи вы будете уверены в его безопасности. 

Вкусный майонез из 1 желтка

Нутрициолог поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, безопасного майонеза из 1 желтка. 

Рецепт майонеза
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Ингредиенты: 

  • 1 желток
  • масло оливковое 100 мл
  • 1 ч.л. горчицы (без сахара)
  • лимонный сок
  • соль и специи по вкусу

Способ приготовления: 

1. Желток охлажденный выложите в миску, туда соль и специи и взбейте в пену ручным блендером.

Самый вкусный домашний майонез

2. Далее добавьте лимонный сок, горчицу и снова взбейте.

3. В процессе добавьте растительное масло и продолжайте взбивать. Со временем масса должна увеличиваться и усиливаться. 

Майонез за 1 минуту

Контролируйте процесс, а консистенцию доведите водой по необходимости. Напоследок можно добавить куркуму для цвета или васаби (для более пикантного вкуса).

Безопасный домашний майонез

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