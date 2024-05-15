Майонез является одним из самых бюджетных и популярных соусов для салатов. Но, лучше всего готовить майонез дома из безопасных и свежих продуктов, только в таком случаи вы будете уверены в его безопасности.

Нутрициолог поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, безопасного майонеза из 1 желтка.

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Ингредиенты:

1 желток

масло оливковое 100 мл

1 ч.л. горчицы (без сахара)

лимонный сок

соль и специи по вкусу

Способ приготовления:

1. Желток охлажденный выложите в миску, туда соль и специи и взбейте в пену ручным блендером.

2. Далее добавьте лимонный сок, горчицу и снова взбейте.

3. В процессе добавьте растительное масло и продолжайте взбивать. Со временем масса должна увеличиваться и усиливаться.

Контролируйте процесс, а консистенцию доведите водой по необходимости. Напоследок можно добавить куркуму для цвета или васаби (для более пикантного вкуса).

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