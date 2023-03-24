Фруктовый мармелад понравится и взрослым, и детям: он вкусный, ароматный, очень привлекательный. Такой десерт готовят преимущественно из сока, варенья или фруктового или ягодного пюре. Домашний мармелад – это безопасная замена магазинным сладостям.

В одном из кулинарных блогов (zhuravlina_cooking) в Instagram был опубликован рецепт безопасного мармелада из сока, который готовится без сахара и его можно есть детям.

Ингредиенты:

сок – 200 мл

желатин быстрорастворимый – 25 г

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Способ приготовления:

1. Сок налить в кастрюлю, поставить на огонь и немного нагреть.

2. Насыпать желатин и активно перемешивать до полного растворения. Варить массу, но не доводить до кипения.

3. Получившуюся жидкость вылить в пищевую силиконовую форму и поставить ее в холодильник на 1-2 часа.

Важно:

Для приготовления использовать только пищевые силиконовые формы.

Вместо сока можно использовать свежевыжатые фрукты и добавить немного сахара по желанию, чтобы не были очень кислые.

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