Безупречный картофель по-деревенски: в духовке, микроволновке и на сковороде

Картофель – это универсальный продукт, который всегда найдется в каждом доме. Блюда на его основе всегда затребованы, популярны и очень просты в приготовлении: вкусные драники, пюре, жареный или запеченный картофель. И это лишь маленькая капля в море блюд из этого овоща. Но вот вечная классика – картофель по-деревенски – особенно хрустящий снаружи и невероятно сочный внутри.

Редакция FoodOboz расскажет, как приготовить картофель по-деревенски в духовке, микроволновке и на сковороде.

Картофель по-деревенски в духовке

Ингредиенты:

Картофель – 500 г

Чеснок – 3-4 зубчика

Подсолнечное масло – 2-3 ст. л

Тимьян – 2-3 веточки

Соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

Тщательно помыть картофель, но кожуру не снимать. Отварить до полуготовности. Разрезать каждую картошину на 4 части. Форму для запекания помазать маслом и выложить картофель в один слой. Положить чеснок, посолить и поперчить. Выложить тимьян. Запекать при температуре 210 градусов в течение 15-20 минут.

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Картофель по-деревенски в микроволновке

Ингредиенты:

Картофель – 3-4 шт

Соль – 2 ст. л

Мука – 3 ст. л

Сливочное масло – по вкусу

Чеснок – по вкусу

Укроп – по вкусу

Способ приготовления:

Картофель тщательно помыть, но не чистить. Сделать в каждой картошине по несколько проколов вилкой. В целлофановом пакете смешать соль, перец, муку. В смеси перемешать картофель так, что бы она побелела. Запекать картофель в обычном режиме в микроволновке около 30 минут. Подавать картофель, присыпав укропом.

Картофель по-деревенски на сковородке

Ингредиенты:

Картофель – 3 шт

Масло – 50 мл

Перец, соль и паприка – по вкусу

Способ приготовления:

Тщательно помыть картофель, но не чистить от кожуры. Порезать каждую картошину на 4 части. Добавить специи. Выложить картофельные ломтики на хорошо разогретую сковородку. Готовый картофель обязательно предварительно выложить на бумажное полотенце, а после – переложить на тарелку. Это нужно для того, чтобы лишнее растительное масло "покинуло" картофель.

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