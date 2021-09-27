Безупречный картофель по-деревенски: в духовке, микроволновке и на сковороде
Картофель – это универсальный продукт, который всегда найдется в каждом доме. Блюда на его основе всегда затребованы, популярны и очень просты в приготовлении: вкусные драники, пюре, жареный или запеченный картофель. И это лишь маленькая капля в море блюд из этого овоща. Но вот вечная классика – картофель по-деревенски – особенно хрустящий снаружи и невероятно сочный внутри.
Редакция FoodOboz расскажет, как приготовить картофель по-деревенски в духовке, микроволновке и на сковороде.
Картофель по-деревенски в духовке
Ингредиенты:
Картофель – 500 г
Чеснок – 3-4 зубчика
Подсолнечное масло – 2-3 ст. л
Тимьян – 2-3 веточки
Соль и перец – по вкусу
Способ приготовления:
Тщательно помыть картофель, но кожуру не снимать. Отварить до полуготовности.
Разрезать каждую картошину на 4 части. Форму для запекания помазать маслом и выложить картофель в один слой.
Положить чеснок, посолить и поперчить. Выложить тимьян.
Запекать при температуре 210 градусов в течение 15-20 минут.
Картофель по-деревенски в микроволновке
Ингредиенты:
Картофель – 3-4 шт
Соль – 2 ст. л
Мука – 3 ст. л
Сливочное масло – по вкусу
Чеснок – по вкусу
Укроп – по вкусу
Способ приготовления:
Картофель тщательно помыть, но не чистить. Сделать в каждой картошине по несколько проколов вилкой.
В целлофановом пакете смешать соль, перец, муку. В смеси перемешать картофель так, что бы она побелела.
Запекать картофель в обычном режиме в микроволновке около 30 минут.
Подавать картофель, присыпав укропом.
Картофель по-деревенски на сковородке
Ингредиенты:
Картофель – 3 шт
Масло – 50 мл
Перец, соль и паприка – по вкусу
Способ приготовления:
Тщательно помыть картофель, но не чистить от кожуры.
Порезать каждую картошину на 4 части. Добавить специи.
Выложить картофельные ломтики на хорошо разогретую сковородку.
Готовый картофель обязательно предварительно выложить на бумажное полотенце, а после – переложить на тарелку. Это нужно для того, чтобы лишнее растительное масло "покинуло" картофель.
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