Безупречный куриный рулет с черносливом: горячие блюда на Новый год 2022
Какой новогодний стол без мясных блюд? Для того, чтобы разнообразить мясную нарезку, можно приготовить куриный рулетик с необычайно вкусной начинкой на основе чернослива. Мягкая, нежная курятина в сочетании с кисло-сладким привкусом сухофрукта – с таким блюдом вы точно не прогадаете.
Рецептом куриного рулета с черносливом поделилась фудблогер Наталья Дрон. Опубликовано в Insragram.
Ингредиенты:
куриное филе – 300 г
грецкие орехи – 25 г
чернослив – 30 г
оливковое масло – 5 мл
специи
Способ приготовления:
1. Перемолоть куриное филе. Добавить лимонный перец и соль.
2. Замочить чернослив в горячей воде на несколько минут. Затем отжать лишнюю жидкость и смолоть сухофрукт.
3. С помощью блендера измельчить орехи до состояния крошки.
4. Пищевую пленку разложить на жесткую поверхность и слегка помазать водой.
5. Выложить измельченную курицу, формируя прямоугольник.
6. Выложить орехи, разместив их на всю поверхность курицы.
7. Выложить на одну сторону чернослив, формируя тоненькую колбаску. Свернуть в рулет.
8. Выпекать в предварительно разогретой духовке при температуре 180 градусов в течение 20 минут.
9. Дать рулету в духовке в течение 2-3 часов.
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