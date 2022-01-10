Безупречный мясной рулет в омлете: что приготовить вместо колбасы

Согласитесь, колбасу любят все. Но найти в магазине действительно качественный и безопасный продукт с хорошим составом – еще та задача. Конечно, такой продукт можно легко приготовить в домашних условиях. Но для большей оригинальности и неповторимости подойдет мясной рулет в омлете – затмит все нарезки и мясо.

Рецептом мясного рулета в омлете поделилась фудблогер lileklilek2. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

фарш – 500 г

лук – 1 шт

яйца – 4-5 шт

твердый сыр – 200 г

сметана – 2 ст. л.

манная крупа – 2 ст. л.

Способ приготовления:

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1. Натереть сыр на терке.

2. Смешать сыр, яйца, сметану и манку. Дать постоять 15 минут.

3. Получившуюся массу выложить на противень. Запекать при температуре 160 градусов 20 минут.

4. Подготовить фарш. Измельчить и поставить пассеровать лук.

5. Добавить фарш, соль и перец. Перемешать.

6. На горячий омлет выложить мясо и завернуть в рулет.

7. Завернуть фольгой и запекать в духовке при температуре 170-180 градусов 45-60 минут.

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