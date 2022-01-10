Безупречный мясной рулет в омлете: что приготовить вместо колбасы
Согласитесь, колбасу любят все. Но найти в магазине действительно качественный и безопасный продукт с хорошим составом – еще та задача. Конечно, такой продукт можно легко приготовить в домашних условиях. Но для большей оригинальности и неповторимости подойдет мясной рулет в омлете – затмит все нарезки и мясо.
Рецептом мясного рулета в омлете поделилась фудблогер lileklilek2. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
фарш – 500 г
лук – 1 шт
яйца – 4-5 шт
твердый сыр – 200 г
сметана – 2 ст. л.
манная крупа – 2 ст. л.
Способ приготовления:
1. Натереть сыр на терке.
2. Смешать сыр, яйца, сметану и манку. Дать постоять 15 минут.
3. Получившуюся массу выложить на противень. Запекать при температуре 160 градусов 20 минут.
4. Подготовить фарш. Измельчить и поставить пассеровать лук.
5. Добавить фарш, соль и перец. Перемешать.
6. На горячий омлет выложить мясо и завернуть в рулет.
7. Завернуть фольгой и запекать в духовке при температуре 170-180 градусов 45-60 минут.
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