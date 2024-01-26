Биг-мак такос: мексикано-американское блюдо с украинским акцентом
На приготовление этого блюда не нужно тратить много времени и усилий. Всего за несколько минут на вашем столе появится очень красивое и невероятно вкусное блюдо. Внешне она будет напоминать мексику, ведь подается в такос. А по своему составу она напоминает бургер из известной сети фаст-фуда.
Ну, а если добавить в ее состав еще немного чеснока, то блюдо приобретет замечательный украинский привкус. Таким необычным рецептом блюда поделилась в Instagram фудблогер с ником polli_cooking.
Ингредиенты для токос
- Тортилья – 2 шт
- Телячий фарш – 250 гр
- Соль
- Специи к мясу
- Сыр Чеддер – 4 ломтика
- Листья салата
- Маринованные огурцы
- Помидор
- Лук
Ингредиенты для соуса
- Греческий йогурт – 2 ст.л.
- Горчица в зернах – 2 ч.л.
- Соль по вкусу
Способ приготовления
1. На тортилью выкладываем фарш и разравниваем по всей поверхности.
2. Обжариваем тортилью фаршем вниз на разогретой сковороде в течение 5-7 минут.
3. Переворачиваем тортилью и выкладываем на фарш сыр. Даем ему расплавиться и снимаем с огня.
4. Делаем соус: смешиваем все ингредиенты до однородности. Можно добавить чеснок.
5. Листья салата, огурцы, помидор и лук выкладываем на сыр и поливаем соусом.
6. Составляем пополам и наслаждаемся пробуя блюдо.
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