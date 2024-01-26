На приготовление этого блюда не нужно тратить много времени и усилий. Всего за несколько минут на вашем столе появится очень красивое и невероятно вкусное блюдо. Внешне она будет напоминать мексику, ведь подается в такос. А по своему составу она напоминает бургер из известной сети фаст-фуда.

Ну, а если добавить в ее состав еще немного чеснока, то блюдо приобретет замечательный украинский привкус. Таким необычным рецептом блюда поделилась в Instagram фудблогер с ником polli_cooking.

Ингредиенты для токос

Тортилья – 2 шт

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Телячий фарш – 250 гр

Соль

Специи к мясу

Сыр Чеддер – 4 ломтика

Листья салата

Маринованные огурцы

Помидор

Лук

Ингредиенты для соуса

Греческий йогурт – 2 ст.л.

Горчица в зернах – 2 ч.л.

Соль по вкусу

Способ приготовления

1. На тортилью выкладываем фарш и разравниваем по всей поверхности.

2. Обжариваем тортилью фаршем вниз на разогретой сковороде в течение 5-7 минут.

3. Переворачиваем тортилью и выкладываем на фарш сыр. Даем ему расплавиться и снимаем с огня.

4. Делаем соус: смешиваем все ингредиенты до однородности. Можно добавить чеснок.

5. Листья салата, огурцы, помидор и лук выкладываем на сыр и поливаем соусом.

6. Составляем пополам и наслаждаемся пробуя блюдо.

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