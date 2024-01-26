Биг-мак такос: мексикано-американское блюдо с украинским акцентом

Эрика Ильина
FoodOboz
2 минуты
528
Биг-мак такос: мексикано-американское блюдо с украинским акцентом

На приготовление этого блюда не нужно тратить много времени и усилий. Всего за несколько минут на вашем столе появится очень красивое и невероятно вкусное блюдо. Внешне она будет напоминать мексику, ведь подается в такос. А по своему составу она напоминает бургер из известной сети фаст-фуда.

Ну, а если добавить в ее состав еще немного чеснока, то блюдо приобретет замечательный украинский привкус. Таким необычным рецептом блюда поделилась в Instagram фудблогер с ником polli_cooking.

Биг-мак такос: мексикано-американское блюдо с украинским акцентом

Ингредиенты для токос

  • Тортилья – 2 шт
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  • Телячий фарш – 250 гр
  • Соль
  • Специи к мясу
  • Сыр Чеддер – 4 ломтика
  • Листья салата
  • Маринованные огурцы
  • Помидор
  • Лук

Ингредиенты для соуса

  • Греческий йогурт – 2 ст.л.
  • Горчица в зернах – 2 ч.л.
  • Соль по вкусу

Способ приготовления

1. На тортилью выкладываем фарш и разравниваем по всей поверхности.

Биг-мак такос: мексикано-американское блюдо с украинским акцентом

2. Обжариваем тортилью фаршем вниз на разогретой сковороде в течение 5-7 минут.

3. Переворачиваем тортилью и выкладываем на фарш сыр. Даем ему расплавиться и снимаем с огня.

4. Делаем соус: смешиваем все ингредиенты до однородности. Можно добавить чеснок.

Биг-мак такос: мексикано-американское блюдо с украинским акцентом

5. Листья салата, огурцы, помидор и лук выкладываем на сыр и поливаем соусом.

Биг-мак такос: мексикано-американское блюдо с украинским акцентом

6. Составляем пополам и наслаждаемся пробуя блюдо.

Биг-мак такос: мексикано-американское блюдо с украинским акцентом

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