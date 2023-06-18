Бигос без мяса по-новому: какой сезонный овощ добавить в блюдо
Классический польский бигос традиционно готовят из капусты – свежей или квашеной, а также мяса – свинины, говядины, утки или даже дичи. Впрочем, существует альтернатива, и блюдо можно приготовить из сезонного овоща – кабачков.
Фудблогер Оксан Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) на своей странице в Instagram поделилась рецептом бигоса из кабачков.
Ингредиенты:
- кабачки – 3 шт
- морковь – 2 шт
- лук – 1 шт
- сосиски – 400 г
- помидоры – 400 г
- мука – 1-2 ст. л.
- соль, перец, специи
- зелень
Способ приготовления:
1. Кабачки промыть, очистить и натереть на крупной терке. Посолить и оставить на несколько минут, чтобы овощ пустил сок.
2. Сосиски порезать кубиками и обжарить отдельно.
3. Морковь натереть на терке, лук измельчить. Сначала пожарить лук до золотистости, затем добавить морковь и жарить до мягкости.
4. Добавить к овощам кабачки, тушить несколько минут.
5. Порезать и добавить помидоры, соль, перец и специи. Сразу добавить сосиски и муку, чтобы бигос был гуще. Тушить все до готовности.
6. В конце можно посыпать зеленью. Приятного аппетита!
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