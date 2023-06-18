Бигос без мяса по-новому: какой сезонный овощ добавить в блюдо

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
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Бигос без мяса по-новому: какой сезонный овощ добавить в блюдо

Классический польский бигос традиционно готовят из капусты – свежей или квашеной, а также мяса – свинины, говядины, утки или даже дичи. Впрочем, существует альтернатива, и блюдо можно приготовить из сезонного овоща – кабачков.

Классический бигос

Фудблогер Оксан Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) на своей странице в Instagram поделилась рецептом бигоса из кабачков.

Рецепт бигоса из кабачков
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Ингредиенты:

  • кабачки – 3 шт
  • морковь – 2 шт
  • лук – 1 шт
  • сосиски – 400 г
  • помидоры – 400 г
  • мука – 1-2 ст. л.
  • соль, перец, специи
  • зелень

Способ приготовления:

1. Кабачки промыть, очистить и натереть на крупной терке. Посолить и оставить на несколько минут, чтобы овощ пустил сок.

Кабачки для блюда

2. Сосиски порезать кубиками и обжарить отдельно.

3. Морковь натереть на терке, лук измельчить. Сначала пожарить лук до золотистости, затем добавить морковь и жарить до мягкости.

Приготовление блюда из кабачков

4. Добавить к овощам кабачки, тушить несколько минут.

5. Порезать и добавить помидоры, соль, перец и специи. Сразу добавить сосиски и муку, чтобы бигос был гуще. Тушить все до готовности.

Как из кабачков приготовить бигос

6. В конце можно посыпать зеленью. Приятного аппетита!

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