Бигос из капусты и мяса: как приготовить легендарное блюдо
Бигос – это своеобразная визитка польской кухни. Блюда готовится из капусты – свежей или квашеной, а также мяса – свинины, говядины, утки или даже дичи. Необходимые ингредиенты тушатся с добавлением пикантных специй и томатной пасты. Все получается очень сытно и вкусно.
В одном из кулинарных блогов (lvivska.pani) в Instagram был опубликован рецепт бигоса с капустой и свининой.
Ингредиенты:
- капуста – 700 г
- свинина – 600 г
- лук – 1 шт
- морковь – 1 шт
- томатная паста – 70 г
- лавровый лист, перец
- соль – 1 ч. л.
- чеснок – 2 зубчика
Способ приготовления:
1. Капусту нашинковать, мясо порезать средними кусками, измельчить лук. На хорошо разогретой сковороде пожарить сначала свинину в течение 5-7 минут.
2. Затем добавить лук, перемешать и жарить до мягкости.
3. Натереть морковь на терке, добавить в мясо и перемешать. Сразу добавить томатную пасту и снова перемешать.
4. Выложить сверху капусту и лавровый лист. Накрыть крышкой и тушить 10 минут.
5. Добавить соль и перец, выжать чеснок. Перемешать и тушить еще 5 минут. Готово!
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