Бигос – это своеобразная визитка польской кухни. Блюда готовится из капусты – свежей или квашеной, а также мяса – свинины, говядины, утки или даже дичи. Необходимые ингредиенты тушатся с добавлением пикантных специй и томатной пасты. Все получается очень сытно и вкусно.

В одном из кулинарных блогов (lvivska.pani) в Instagram был опубликован рецепт бигоса с капустой и свининой.

Ингредиенты:

капуста – 700 г

свинина – 600 г

лук – 1 шт

морковь – 1 шт

томатная паста – 70 г

лавровый лист, перец

соль – 1 ч. л.

чеснок – 2 зубчика

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Способ приготовления:

1. Капусту нашинковать, мясо порезать средними кусками, измельчить лук. На хорошо разогретой сковороде пожарить сначала свинину в течение 5-7 минут.

2. Затем добавить лук, перемешать и жарить до мягкости.

3. Натереть морковь на терке, добавить в мясо и перемешать. Сразу добавить томатную пасту и снова перемешать.

4. Выложить сверху капусту и лавровый лист. Накрыть крышкой и тушить 10 минут.

5. Добавить соль и перец, выжать чеснок. Перемешать и тушить еще 5 минут. Готово!

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