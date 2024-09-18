Бигос из капусты, с мясом и грибами: бюджетно, быстро и вкусно

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
Бигос из капусты, с мясом и грибами: бюджетно, быстро и вкусно

Белокачанная капуста – очень полезный и бюджетный овощ, который можно использовать для приготовления запеканок, пирогов, салатов. А также она очень полезна в квашеном виде.

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Что приготовить из капусты

Кулинар поделилась в Instagram рецептом бигоса с мясом, который будет очень сытным и простым в приготовлении.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • Мясо – 400 г
  • Капуста – 1 кг
  • Лук – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Шампиньоны – 200 г
  • Специи к мясу
  • Соль, перец, сахар

Способ приготовления:

1. Мясо порежьте большими кусками, обжарьте, добавьте специи, соль, перец.

Жареное мясо

2. Туда же добавьте порезанную мелко капусту, грибы, лук и морковь. Тушите под крышкой до готовности.

Приготовление блюда

Будет вкусно в горячем и холодном виде!

Готовое блюдо

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