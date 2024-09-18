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Бигос из капусты, с мясом и грибами: бюджетно, быстро и вкусно
Белокачанная капуста – очень полезный и бюджетный овощ, который можно использовать для приготовления запеканок, пирогов, салатов. А также она очень полезна в квашеном виде.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом бигоса с мясом, который будет очень сытным и простым в приготовлении.
Ингредиенты:
- Мясо – 400 г
- Капуста – 1 кг
- Лук – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Шампиньоны – 200 г
- Специи к мясу
- Соль, перец, сахар
Способ приготовления:
1. Мясо порежьте большими кусками, обжарьте, добавьте специи, соль, перец.
2. Туда же добавьте порезанную мелко капусту, грибы, лук и морковь. Тушите под крышкой до готовности.
Будет вкусно в горячем и холодном виде!
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