Белокачанная капуста – очень полезный и бюджетный овощ, который можно использовать для приготовления запеканок, пирогов, салатов. А также она очень полезна в квашеном виде.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом бигоса с мясом, который будет очень сытным и простым в приготовлении.

Ингредиенты:

Мясо – 400 г

Капуста – 1 кг

Лук – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Шампиньоны – 200 г

Специи к мясу

Соль, перец, сахар

Способ приготовления:

1. Мясо порежьте большими кусками, обжарьте, добавьте специи, соль, перец.

2. Туда же добавьте порезанную мелко капусту, грибы, лук и морковь. Тушите под крышкой до готовности.

Будет вкусно в горячем и холодном виде!

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