Бисквит, который точно поднимется и будет пышным: как правильно готовить тесто
Бисквитные коржи – это основа для многих популярных десертов. Но очень часто бывает, что тесто опадает и не получается таким пышным, как нужно. Чтобы этого не произошло – воспользуйтесь следующей технологией.
Идея приготовления идеального рыхлого бисквита опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valeria pytel в Instagram. Подойдет любой крем.
Ингредиенты:
- яйца – 4 шт.
- сахар – 155 г
- соль – щепотка
- мука – 155 г
- кукурузный крахмал – 25 г
- разрыхлитель теста – 1 ч.л.
- масло – 40 мл.
- кипятков – 50 мл.
Способ приготовления:
1. К яйцам добавить сахар и щепотку соли.
2. Взбить миксером до пышной светлой массы.
3. Всыпать просеянную муку, кукурузный крахмал и разрыхлитель теста.
4. Все перемешать.
5. Влить масло.
6. Перемешать и достать кипяток, снова перемешать.
7. Форму застелить пергаментом.
8. Вылить тесто и поставить в разогретую духовку до 180 градусов примерно на 30-40 минут (до сухой зубочистки).
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