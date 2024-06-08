Бисквитные коржи – это основа для многих популярных десертов. Но очень часто бывает, что тесто опадает и не получается таким пышным, как нужно. Чтобы этого не произошло – воспользуйтесь следующей технологией.

Идея приготовления идеального рыхлого бисквита опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valeria pytel в Instagram. Подойдет любой крем.

Ингредиенты:

яйца – 4 шт.

сахар – 155 г

соль – щепотка

мука – 155 г

кукурузный крахмал – 25 г

разрыхлитель теста – 1 ч.л.

масло – 40 мл.

кипятков – 50 мл.

Способ приготовления:

1. К яйцам добавить сахар и щепотку соли.

2. Взбить миксером до пышной светлой массы.

3. Всыпать просеянную муку, кукурузный крахмал и разрыхлитель теста.

4. Все перемешать.

5. Влить масло.

6. Перемешать и достать кипяток, снова перемешать.

7. Форму застелить пергаментом.

8. Вылить тесто и поставить в разогретую духовку до 180 градусов примерно на 30-40 минут (до сухой зубочистки).

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