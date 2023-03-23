Бисквитные коржи – это идеальная основа для разнообразных домашних тортиков. Но очень важно сделать тесто, которое после выпечки будет пышным и не опадет. Для этого необходимо знать несколько простых секретов.

Идеей приготовления пышного бисквита, который не опадает, поделилась известная украинская блогер и модель Виктория Маремуха (vicky_mare) на своей странице в Instagram. Звезда размешивает массу для выпечки только лопаткой – так внутри будет сохраняться воздух. Также форму с уже спеченным бисквитом нужно перевернуть и разместить на опоры, чтобы тесто не просело.

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Ингредиенты:

4 яйца

120 г сахара

120 г муки

2 ч.л. ванильного экстракта

щепотка соли

Способ приготовления:

1. В чаше для взбивания соединяем яйца (лучше сразу из холодильника) и соль, начинаем взбивать миксером на медленной скорости. Равномерно и дозированно начинаем добавлять сахар с ванильным экстрактом. Но увеличиваем скорость миксера.

2. Взбиваем до светлого цвета и увеличения объема. До смеси просеиваем муку с помощью ситечка, в два подхода, вымешиваем очень деликатно силиконовой лопаткой движениями снизу вверх, но недолго, чтобы сохранить воздух.

3. Форму застелить пергаментом, а его стены ничем не смазывать (бисквит будет цепляться за сухие стенки и расти).

4. Выпекаем в разогретой духовке (это важно) при температуре 170 градусов в кольце диаметром 16 см до готовности. Проверяем зубочисткой. Но открывать духовку только после 15 минут, чтобы бисквит не упал.

5. Достаем готовый бисквит, переворачиваем форму и кладем на опоры (это может быть чашка). Такой лайфхак, чтобы бисквит не просел) после – ножом отделяем торт от стен формы.

6. Готовый бисквит, который успел остыть, заматываем в пищевую пленку и отправляем в холодильник минимум на несколько часов, а лучше ночь. После этого его будет удобнее разрезать.

7. Если нет формы, можно тесто вылить на противень и затем вырезать кружочки одинаковой формы. Если есть кольцо, но меньшей формы, просто разделите ингредиенты на 2.

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