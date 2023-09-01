Бисквит на пиве, который всегда получается пышным: как приготовить
Бисквитное тесто является основой для многих популярных десертов. Но приготовить его довольно непросто, ведь масса часто опадает и получается забитой внутри. Поэтому лучшим вариантом будет воспользоваться следующей технологией и сделать бисквит на пиве.
Идея приготовления пышного бисквита, который всегда получается удачным, опубликована на странице фудблогера с ником eatme_daily в Instagram. Пиво имеет свои природные дрожжи, поэтому тесто в любом случае поднимется.
Ингредиенты для круглой формы 20-24 см и квадратной 21 см):
- пиво – 250 мл
- масло сливочное – 250 г
- мука – 280 г
- сахар – 350 г
- какао-порошок – 100 г
- кефир 2,5% – 100 мл
- яйца – 2 шт
- сода – 1 ч.л.
- ванильный сахар или ванильный экстракт – 10 г
Способ приготовления:
1. Готовим форму: на противень выкладываем фольгу, на нее пергаментную бумагу, сверху ставим разьемное кольцо и заворачиваем бортики.
2. Разогреваем духовую на 150-160 градусов.
3. Масло режем кубиками – отправляем в кастрюлю, вливаем пиво и ставим на плиту. Согреваем на средней температуре, пока масло не растопится (периодически перемешиваем). Добавляем сахар и ванилин, перемешиваем.
4. Добавляем просеянное какао, перемешиваем.
5. Отдельно смешиваем яйца и кефир, сюда вливаем часть шоколадной смеси – перемешиваем.
6. Вливаем остальное – перемешиваем. Просеиваем муку и соду (вводим в 2-3 подхода), каждый раз тщательно перемешиваем.
7. Выливаем тесто в форму и ставим в духовку.
8. Выпекаем до готовности 40-50 минут.
9. Готовому бисквиту даем слегка остыть, проходим ножом по стенкам и вытаскиваем. Еще теплым упаковываем в пищевую пленку и отправляем на ночь в холодильник.
Несколько советов по приготовлению:
1. Первые 30 мин духовую не открываем.
2. Бисквит можно и резать и через несколько часов, но он очень хрупкий и нежный, лучше всего – дать ему настояться, тогда будет послушным и вкуснее.
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