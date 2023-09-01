Бисквит на пиве, который всегда получается пышным: как приготовить

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Бисквит на пиве, который всегда получается пышным: как приготовить

Бисквитное тесто является основой для многих популярных десертов. Но приготовить его довольно непросто, ведь масса часто опадает и получается забитой внутри. Поэтому лучшим вариантом будет воспользоваться следующей технологией и сделать бисквит на пиве.

Идея приготовления пышного бисквита, который всегда получается удачным, опубликована на странице фудблогера с ником eatme_daily в Instagram. Пиво имеет свои природные дрожжи, поэтому тесто в любом случае поднимется.

Бисквит на пиве, который всегда получается пышным: как приготовить

Ингредиенты для круглой формы 20-24 см и квадратной 21 см):

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  • пиво – 250 мл
  • масло сливочное – 250 г
  • мука – 280 г
  • сахар – 350 г
  • какао-порошок – 100 г
  • кефир 2,5% – 100 мл
  • яйца – 2 шт
  • сода – 1 ч.л.
  • ванильный сахар или ванильный экстракт – 10 г

Способ приготовления:

Бисквит на пиве, который всегда получается пышным: как приготовить

1. Готовим форму: на противень выкладываем фольгу, на нее пергаментную бумагу, сверху ставим разьемное кольцо и заворачиваем бортики.

2. Разогреваем духовую на 150-160 градусов.

Бисквит на пиве, который всегда получается пышным: как приготовить

3. Масло режем кубиками – отправляем в кастрюлю, вливаем пиво и ставим на плиту. Согреваем на средней температуре, пока масло не растопится (периодически перемешиваем). Добавляем сахар и ванилин, перемешиваем.

4. Добавляем просеянное какао, перемешиваем.

Бисквит на пиве, который всегда получается пышным: как приготовить

5. Отдельно смешиваем яйца и кефир, сюда вливаем часть шоколадной смеси – перемешиваем.

6. Вливаем остальное – перемешиваем. Просеиваем муку и соду (вводим в 2-3 подхода), каждый раз тщательно перемешиваем.

Бисквит на пиве, который всегда получается пышным: как приготовить

7. Выливаем тесто в форму и ставим в духовку.

8. Выпекаем до готовности 40-50 минут.

9. Готовому бисквиту даем слегка остыть, проходим ножом по стенкам и вытаскиваем. Еще теплым упаковываем в пищевую пленку и отправляем на ночь в холодильник.

Бисквит на пиве, который всегда получается пышным: как приготовить

Несколько советов по приготовлению:

1. Первые 30 мин духовую не открываем.

2. Бисквит можно и резать и через несколько часов, но он очень хрупкий и нежный, лучше всего – дать ему настояться, тогда будет послушным и вкуснее.

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