Как испечь пышный бисквит: советы и рецепты от поваров

Казалось бы, что бисквит является самым простым из всего многообразия выпечки. Взбить яйца с сахаром, добавить муку, отправить в духовку и – вуаля. Но очень часто бывает так, что хозяйки из печи вынимают не роскошный пирог, который надеялись увидеть. А что-то похожее на подгорелый толстый блин. И съесть – не съедите, и выбросить жалко.

Редакция FoodOboz поделится рецептами бисквита от поваров и расскажет, что делать, чтобы бисквит оставался воздушным.

Бисквит по рецепту Елизаветы Глинской

Ингредиенты:

Яйца – 3 шт

Желток – 3 шт

Сахар – 90 г

Мука – 90 г

Какао-порошок – 15 г

Способ приготовления:

Взбить яйца, желтки и сахар. Ввести муку и какао через сито. Вымешивать очень осторожно, чтобы не потерялась "воздушность" массы. Переместить тесто в форму и отправить в духовку. Выпекать 35 минут при температуре 165 градусов.

Бисквит по рецепту Аллы Ковальчук

Ингредиенты:

Сахар – 160-180 г

Мука – 140 г

Яйца – 4 шт

Ваниль (семена)

Сливочное масло для смазывания формы

Соль

Способ приготовления:

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Отделить белки от желтков. Начать взбивать чуть подсоленные белки на малой скорости миксера. Желтки взбить до однородности. Когда белковая масса станет белой и довольно плотной, так же по ложке добавить желтки, продолжая при этом взбивать. Убрать миксер и начать просеивать в миску с белками муку, мешая ложкой по направлению снизу вверх. Готовое тесто вылить в смазанную маслом жаропрочную форму диаметром 22-24 см и отправить в разогретую до 190-200 градусов духовку на 20-25 минут.

Учитывая все советы экспертов, для того, чтобы бисквит оставался пышным нужно придерживаться следующих рекомендаций:

Хорошо взбивать яйца и сахар. Эта ошибка считается наиболее распространенные и большинство уделяют недостаточно внимания процессу взбивания яиц. И зря. Ведь, бисквит сам по себе должен быть пышным и воздушным. Этого можно достичь благодаря пузырькам, которые образуются во время взбивания яичных белков. Если пренебрегать этим правилом, то в конечном итоге выпечка осядет.

Деликатно вводить сливочное масло в тесто. Это нужно делать силиконовой лопаткой, чтобы сохранить легкость.

Окутать бисквит пищевой пленкой. В таком положении дать ему полежать 10-12 часов при комнатной температуре. В результате, он не будет крошиться.

Не открывать дверцу духовки. Бисквит не терпит перепадов температуры. А готовность можно проверить в конце с помощью шпажки.

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