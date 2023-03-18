"Мадлен" – это популярное бисквитное печенье, которое традиционно готовят в виде ракушек. Следуя рекомендациям приготовления, печенье получается очень мягким и просто тает во рту. По желанию тесто можно дополнить цедрой или цукатами, так что выпечка будет более неповторимой.

Фудблогер Анна Кипер (ann_kiper) на своей странице в Instagram поделилась рецептом бисквитного печенья "Мадлен".

Ингредиенты:

сливочное масло – 125 г

мука – 125 г

крахмал – 1 ст. л.

яйца – 4 шт

сахар – 125 г

ванильный сахар – 1 п

цедра цитрусовых/цукаты по желанию

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Способ приготовления:

1. Растопить сливочное масло на слабом огне. Муку смешать с крахмалом и просеять дважды.

2. Яйца смешать с сахаром и ванильным сахаром, поставить на слабый огонь и начать взбивать, масса должна превратиться в светлый пышный крем.

3. Чашу с кремом снять с водяной бани и взбивать еще несколько минут миксером, чтобы масса немного остыла. После этого просеять в крем муку и налить масло. Тщательно перемешать тесто.

4. Полученным тестом наполнить формочки для мадленок или любые другие, которые у вас есть. Выпекать 10-12 минут, пока бисквит не станет золотистым.

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