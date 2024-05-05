Вместо разнообразных тортов – приготовьте к чаю такие простые пирожные. Их вкус у многих людей ассоциируется с детством. В основе – обычное бисквитное тесто, а также кокосовая стружка.

Идея приготовления бисквитных сладких ежиков опубликована на странице фудблогера с ником hotuyte_ta_smakuyte в Instagram. Десерт очень простой.

Ингредиенты для теста:

яйцо – 1 шт.

сахар – 100 г

ванильный сахар – 1 пачка

мед – 3 ст.л.

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сметана – 200 г

масло – 100 г

мука – 300 г

разрыхлитель – 2 ч.л.

Ингредиенты для помадки:

молоко – 150 мл.

сахар – 150 г

масло – 150 г

какао – 3 ст.л.

Для декора:

вафли

кокосовая стружка

Способ приготовления:

1. Смешать яйцо, сахар и мед.

2. Добавить сметану и растопленное масло (не горячее).

3. Перемешать до однородности и ввести муку, разрыхлитель и ванильный сахар.

4. Вымешать ложкой липкое тесто до однородности.

5. Выпекать при температуре 160 градусов 35-40 минут.

6. Охладить и порезать кубиком.

7. Для помадки смешать все ингредиенты и довести до кипения. Проварить 2-3 мин. Охладить до едва теплого состояния.

8. Измельчить вафли. Можно обычные вафельные коржи без начинки, можно сладкие.

9. Каждый кусок кекса погрузить в шоколадную помадку и обвалять в вафельной крошке или кокосовой стружке.

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