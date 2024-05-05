Бисквитные сладкие ежики в кокосовой стружке: десерт, родом из детства
Вместо разнообразных тортов – приготовьте к чаю такие простые пирожные. Их вкус у многих людей ассоциируется с детством. В основе – обычное бисквитное тесто, а также кокосовая стружка.
Идея приготовления бисквитных сладких ежиков опубликована на странице фудблогера с ником hotuyte_ta_smakuyte в Instagram. Десерт очень простой.
Ингредиенты для теста:
- яйцо – 1 шт.
- сахар – 100 г
- ванильный сахар – 1 пачка
- мед – 3 ст.л.
- сметана – 200 г
- масло – 100 г
- мука – 300 г
- разрыхлитель – 2 ч.л.
Ингредиенты для помадки:
- молоко – 150 мл.
- сахар – 150 г
- масло – 150 г
- какао – 3 ст.л.
Для декора:
- вафли
- кокосовая стружка
Способ приготовления:
1. Смешать яйцо, сахар и мед.
2. Добавить сметану и растопленное масло (не горячее).
3. Перемешать до однородности и ввести муку, разрыхлитель и ванильный сахар.
4. Вымешать ложкой липкое тесто до однородности.
5. Выпекать при температуре 160 градусов 35-40 минут.
6. Охладить и порезать кубиком.
7. Для помадки смешать все ингредиенты и довести до кипения. Проварить 2-3 мин. Охладить до едва теплого состояния.
8. Измельчить вафли. Можно обычные вафельные коржи без начинки, можно сладкие.
9. Каждый кусок кекса погрузить в шоколадную помадку и обвалять в вафельной крошке или кокосовой стружке.
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