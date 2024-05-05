Бисквитные сладкие ежики в кокосовой стружке: десерт, родом из детства

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Бисквитные сладкие ежики в кокосовой стружке: десерт, родом из детства

Вместо разнообразных тортов – приготовьте к чаю такие простые пирожные. Их вкус у многих людей ассоциируется с детством. В основе – обычное бисквитное тесто, а также кокосовая стружка.

Идея приготовления бисквитных сладких ежиков опубликована на странице фудблогера с ником hotuyte_ta_smakuyte в Instagram. Десерт очень простой.

Бисквитные сладкие ежики в кокосовой стружке: десерт, родом из детства

Ингредиенты для теста:

  • яйцо – 1 шт.
  • сахар – 100 г
  • ванильный сахар – 1 пачка
  • мед – 3 ст.л.
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  • сметана – 200 г
  • масло – 100 г
  • мука – 300 г
  • разрыхлитель – 2 ч.л.

Ингредиенты для помадки:

  • молоко – 150 мл.
  • сахар – 150 г
  • масло – 150 г
  • какао – 3 ст.л.

Для декора:

  • вафли
  • кокосовая стружка

Способ приготовления:

Бисквитные сладкие ежики в кокосовой стружке: десерт, родом из детства

1. Смешать яйцо, сахар и мед.

2. Добавить сметану и растопленное масло (не горячее).

3. Перемешать до однородности и ввести муку, разрыхлитель и ванильный сахар.

Бисквитные сладкие ежики в кокосовой стружке: десерт, родом из детства

4. Вымешать ложкой липкое тесто до однородности.

5. Выпекать при температуре 160 градусов 35-40 минут.

6. Охладить и порезать кубиком.

Бисквитные сладкие ежики в кокосовой стружке: десерт, родом из детства

7. Для помадки смешать все ингредиенты и довести до кипения. Проварить 2-3 мин. Охладить до едва теплого состояния.

Бисквитные сладкие ежики в кокосовой стружке: десерт, родом из детства

8. Измельчить вафли. Можно обычные вафельные коржи без начинки, можно сладкие.

9. Каждый кусок кекса погрузить в шоколадную помадку и обвалять в вафельной крошке или кокосовой стружке.

Бисквитные сладкие ежики в кокосовой стружке: десерт, родом из детства

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