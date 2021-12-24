Бисквитный торт 'Ангельский': Лиза Глинская поделилась секретами идеальной текстуры

Идеальный бисквит – пышный, нежный и ароматный. Но у многих он выходит забитым. Поэтому следует соблюдать четкую технологию приготовления. А для того, чтобы сделать изысканный праздничный десерт на основе таких коржей, можно соединить фрукты, желе и нежный сливочный крем.

Идеей приготовления бисквитного торта с фруктами "Ангельский" опубликовала известный украинский кондитер Лиза Глинская на своем канале в YouTube.

Ингредиенты для английского бисквита:

сахар – 100 г

белок – 150 г

мука – 60 г

кукурузный крахмал

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Способ приготовления:

1. Разогреть духовку до 165 градусов. ⁣

2. Взбить белок в пену, постепенно добавляя сахар к стойким пикам.

3. Смешать муку и крахмал. Отправить к белку, используя сито, перемешать.

4. Застлать дно формы фольгой. Выложить тесто и отправить в разогретую духовку.

5. Выпекать 25-30 минут.

6. 6. Отставить бисквит до полного остывания. Обернуть пленкой и оставить на 8 часов при комнатной температуре.

Ингредиенты для пропитки:

вода – 80 мл

сахар – 50 г

кокосовый ликер – 30 мл ⁣

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты между собой смешать, вскипятить, охладить.

Ингредиенты для творожного крема:

кисломолочный творог – 250 г ⁣

сгущенка – 100 г

сливки (жирностью не менее 30%) ⁣ – 50 мл

мягкое сливочное масло (жирностью 82%) размягченное ⁣ – 180 г

Способ приготовления:

1. Поместить в комбайн размягченное масло, взбить так, чтобы масса стала белой и густой.

2. Блендером взбить сливки, сгущенку и творог. Масса должна быть однородной.

3. Две смеси между собой соединить.

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Ингредиенты для лимонного желе.

вода – 30 мл

лимонный фреш – 40 мл

сахар – 50 г

желатин – 18 г + 90 мл воды ⁣

Способ приготовления:

1. Желатин залить водой. Отставить на 10-15 минут.

2. Сахар вместе с лимонным соком поставить на огонь. ⁣

3. Влить воду. ⁣

4. Поместить желатин в микроволновку на 10 секунд, отправить в лимонную водичку. ⁣

5. Поставить в холодильник на 15–20 минут.

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