Бисквитный торт "Ангельский": Лиза Глинская поделилась секретами идеальной текстуры
Идеальный бисквит – пышный, нежный и ароматный. Но у многих он выходит забитым. Поэтому следует соблюдать четкую технологию приготовления. А для того, чтобы сделать изысканный праздничный десерт на основе таких коржей, можно соединить фрукты, желе и нежный сливочный крем.
Идеей приготовления бисквитного торта с фруктами "Ангельский" опубликовала известный украинский кондитер Лиза Глинская на своем канале в YouTube.
Ингредиенты для английского бисквита:
сахар – 100 г
белок – 150 г
мука – 60 г
кукурузный крахмал
Способ приготовления:
1. Разогреть духовку до 165 градусов.
2. Взбить белок в пену, постепенно добавляя сахар к стойким пикам.
3. Смешать муку и крахмал. Отправить к белку, используя сито, перемешать.
4. Застлать дно формы фольгой. Выложить тесто и отправить в разогретую духовку.
5. Выпекать 25-30 минут.
6. 6. Отставить бисквит до полного остывания. Обернуть пленкой и оставить на 8 часов при комнатной температуре.
Ингредиенты для пропитки:
вода – 80 мл
сахар – 50 г
кокосовый ликер – 30 мл
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты между собой смешать, вскипятить, охладить.
Ингредиенты для творожного крема:
кисломолочный творог – 250 г
сгущенка – 100 г
сливки (жирностью не менее 30%) – 50 мл
мягкое сливочное масло (жирностью 82%) размягченное – 180 г
Способ приготовления:
1. Поместить в комбайн размягченное масло, взбить так, чтобы масса стала белой и густой.
2. Блендером взбить сливки, сгущенку и творог. Масса должна быть однородной.
3. Две смеси между собой соединить.
Ингредиенты для лимонного желе.
вода – 30 мл
лимонный фреш – 40 мл
сахар – 50 г
желатин – 18 г + 90 мл воды
Способ приготовления:
1. Желатин залить водой. Отставить на 10-15 минут.
2. Сахар вместе с лимонным соком поставить на огонь.
3. Влить воду.
4. Поместить желатин в микроволновку на 10 секунд, отправить в лимонную водичку.
5. Поставить в холодильник на 15–20 минут.
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