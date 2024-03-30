"Бытое стекло" – это очень популярный торт из желе, о котором знает каждая хозяйка. В десерте можно сочетать разные цвета – настоящее эстетическое удовольствие. Также, кроме сметаны, в молочное основание можно добавить еще один очень простой ингредиент – с ним будет гораздо вкуснее.

Идея приготовления десерта "Битое стекло" опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником vistovska_cooking в Instagram. Кулинар советует добавить к сметане сгущенку.

Ингредиенты:

сметана – 350 мл.

сгущенка – 300 мл.

желатин – 25 г

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вода – 150 мл.

желе разных вкусов

шоколадный крекер – 1 упаковка

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.

2. Желе приготовить заранее по инструкции.

3. Желатин залить водой комнатной температуры.

4. Подождите 10 минут, пока набухнет и растопит в микроволновке.

5. Сметану смешать со сгущенкой.

6. Добавить желатин и хорошо перемешать.

7. Форму покрыть пищевой пленкой, высыпать крекер.

8. Влить сливочную массу и выложить нарезанное кубиками желе.

9. Быстро распределить все равномерно по форме.

10. Поставить в холодильник на несколько часов до полного застывания.

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