"Бите стекло по-новому": какой ингредиент добавить для лучшего вкуса
"Бытое стекло" – это очень популярный торт из желе, о котором знает каждая хозяйка. В десерте можно сочетать разные цвета – настоящее эстетическое удовольствие. Также, кроме сметаны, в молочное основание можно добавить еще один очень простой ингредиент – с ним будет гораздо вкуснее.
Идея приготовления десерта "Битое стекло" опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником vistovska_cooking в Instagram. Кулинар советует добавить к сметане сгущенку.
Ингредиенты:
- сметана – 350 мл.
- сгущенка – 300 мл.
- желатин – 25 г
- вода – 150 мл.
- желе разных вкусов
- шоколадный крекер – 1 упаковка
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.
2. Желе приготовить заранее по инструкции.
3. Желатин залить водой комнатной температуры.
4. Подождите 10 минут, пока набухнет и растопит в микроволновке.
5. Сметану смешать со сгущенкой.
6. Добавить желатин и хорошо перемешать.
7. Форму покрыть пищевой пленкой, высыпать крекер.
8. Влить сливочную массу и выложить нарезанное кубиками желе.
9. Быстро распределить все равномерно по форме.
10. Поставить в холодильник на несколько часов до полного застывания.
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