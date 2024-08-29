Огурцы можно использовать для приготовления самых легких и вкусных салатов, закусок, а также лимонадов. Еще их можно очень быстро засолить, замариновать и консервировать.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных битых огурцов, с горчицей, специями и соевым соусом.

Ингредиенты:

огурцы любого размера

щепотка сахара

сушеный чеснок

паприка

соевый соус

горчица в зернах

Способ приготовления:

1. Огурцы помойте, порежьте большими кусками, после переложите в пакет и побейте немного скалкой.

2. Переложите их в подходящую посуду, добавьте горчицу, специи, тертый чеснок, соевый соус и перемешайте, можно есть или поставить в холодильник на несколько часов.

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