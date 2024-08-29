Битые огурцы: самый простой рецепт популярной закуски

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт огурцов

Огурцы можно использовать для приготовления самых легких и вкусных салатов, закусок, а также лимонадов. Еще их можно очень быстро засолить, замариновать и консервировать. 

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Как вкусно приготовить битые огурцы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных битых огурцов, с горчицей, специями и соевым соусом. 

Рецепт огурцов

Ингредиенты:

  • огурцы любого размера
  • щепотка сахара
  • сушеный чеснок
  • паприка
  • соевый соус
  • горчица в зернах

Способ приготовления: 

1. Огурцы помойте, порежьте большими кусками, после переложите в пакет и побейте немного скалкой.

Огурцы для блюда

2. Переложите их в подходящую посуду, добавьте горчицу, специи, тертый чеснок, соевый соус и перемешайте, можно есть или поставить в холодильник на несколько часов.

Готовые битые огурцы

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