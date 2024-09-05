Битые огурцы во вкусном маринаде: как приготовить необычную закуску

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Хрустящие маринованные огурцы с перцем

Битые огурцы – это настоящая китайская классика среди закусок. Они готовятся очень просто, а вкушают так, будто сделаны из деликатесных ингредиентов.

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Как правильно приготовить битые огурцы, в Instagram рассказала фудблогер с ником alinaumami. Она также показала, какой маринад лучше для них использовать.

Битые огурцы во вкусном маринаде: как приготовить необычную закуску

Ингредиенты

  • Огурцы – 400-500 гр
  • Соль – 1 ч.л.

Ингредиенты для маринада

  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Чеснок – 1 зуб
  • Перец чили
  • Сахар – 1 ч.л.
  • Соевый соус – 4 ст.л.
  • Сок лимона – ½ шт
  • Кунжут – 2 ст.л.

Способ приготовления

1.Огурцы моем и отбиваем ножом или молотком для мяса. Добавляем соль и оставляем на 10 минут.

Битые огурцы во вкусном маринаде: как приготовить необычную закуску

2. Смешиваем все ингредиенты маринада.

Битые огурцы во вкусном маринаде: как приготовить необычную закуску

3. Сливаем сок из огурцов, добавляем маринад и хорошо перемешиваем.

Битые огурцы во вкусном маринаде: как приготовить необычную закуску

4. Оставляем на несколько минут для маринования и подаем на стол.

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