Битые огурцы – это настоящая китайская классика среди закусок. Они готовятся очень просто, а вкушают так, будто сделаны из деликатесных ингредиентов.

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Как правильно приготовить битые огурцы, в Instagram рассказала фудблогер с ником alinaumami. Она также показала, какой маринад лучше для них использовать.

Ингредиенты

Огурцы – 400-500 гр

Соль – 1 ч.л.

Ингредиенты для маринада

Масло растительное – 2 ст.л.

Чеснок – 1 зуб

Перец чили

Сахар – 1 ч.л.

Соевый соус – 4 ст.л.

Сок лимона – ½ шт

Кунжут – 2 ст.л.

Способ приготовления

1.Огурцы моем и отбиваем ножом или молотком для мяса. Добавляем соль и оставляем на 10 минут.

2. Смешиваем все ингредиенты маринада.

3. Сливаем сок из огурцов, добавляем маринад и хорошо перемешиваем.

4. Оставляем на несколько минут для маринования и подаем на стол.

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