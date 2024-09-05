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Битые огурцы во вкусном маринаде: как приготовить необычную закуску
Битые огурцы – это настоящая китайская классика среди закусок. Они готовятся очень просто, а вкушают так, будто сделаны из деликатесных ингредиентов.
Как правильно приготовить битые огурцы, в Instagram рассказала фудблогер с ником alinaumami. Она также показала, какой маринад лучше для них использовать.
Ингредиенты
- Огурцы – 400-500 гр
- Соль – 1 ч.л.
Ингредиенты для маринада
- Масло растительное – 2 ст.л.
- Чеснок – 1 зуб
- Перец чили
- Сахар – 1 ч.л.
- Соевый соус – 4 ст.л.
- Сок лимона – ½ шт
- Кунжут – 2 ст.л.
Способ приготовления
1.Огурцы моем и отбиваем ножом или молотком для мяса. Добавляем соль и оставляем на 10 минут.
2. Смешиваем все ингредиенты маринада.
3. Сливаем сок из огурцов, добавляем маринад и хорошо перемешиваем.
4. Оставляем на несколько минут для маринования и подаем на стол.
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