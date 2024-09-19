Бланманже с французского языка переводится как "белая еда". По своей сути это непрозрачное желе, изготовленное из молока, желатина и сахара. Очень легкое в приготовлении блюдо, любимое миллионами людей еще с раннего детства.

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Поэтому Instagram фудблогер с ником mil_alexx напомнил читателям рецепт этого десерта. Блогер также отметил, что в детстве именно бламанже являлся его любимым десертом.

Ингредиенты для белого слоя

Желатин – 15 гр. +150 гр. воды

Сметана – 350 гр

Сахар – 80 гр

Ванильный сахар – 10 гр + 50 мл воды

Ингредиенты для шоколадного слоя

Желатин – 15 гр + 150 гр воды

Сметана – 350 гр

Сахар – 80 гр

Ванильный сахар – 10 гр + 50 мл воды

Шоколад – 100 гр

Способ приготовления

1. Желатин залить водой и оставить для набухания.

2. Сахар, ванильный сахар и 50 мл воды всыпать в кастрюлю, поставить на огонь и выключить его, как только появятся первые пузырьки.

3. Желатин перелить в сахарную массу и тщательно перемешать, добавить сметану.

4. Перелить в удобную форму и отправить в холодильник на 15-20 минут.

5. Для создания шоколадного слоя следует повторить первые два пункта из предыдущего слоя.

6. В горячий сахар добавить шоколад и тщательно перемешать.

7. Желатин и сметану добавить в смесь, размешать и перелить в форму вторым слоем.

8. Отправить в холодильник до полного застывания.

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