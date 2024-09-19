Бланманже: что это и как приготовить необычный сметанник
Бланманже с французского языка переводится как "белая еда". По своей сути это непрозрачное желе, изготовленное из молока, желатина и сахара. Очень легкое в приготовлении блюдо, любимое миллионами людей еще с раннего детства.
Поэтому Instagram фудблогер с ником mil_alexx напомнил читателям рецепт этого десерта. Блогер также отметил, что в детстве именно бламанже являлся его любимым десертом.
Ингредиенты для белого слоя
- Желатин – 15 гр. +150 гр. воды
- Сметана – 350 гр
- Сахар – 80 гр
- Ванильный сахар – 10 гр + 50 мл воды
Ингредиенты для шоколадного слоя
- Желатин – 15 гр + 150 гр воды
- Сметана – 350 гр
- Сахар – 80 гр
- Ванильный сахар – 10 гр + 50 мл воды
- Шоколад – 100 гр
Способ приготовления
1. Желатин залить водой и оставить для набухания.
2. Сахар, ванильный сахар и 50 мл воды всыпать в кастрюлю, поставить на огонь и выключить его, как только появятся первые пузырьки.
3. Желатин перелить в сахарную массу и тщательно перемешать, добавить сметану.
4. Перелить в удобную форму и отправить в холодильник на 15-20 минут.
5. Для создания шоколадного слоя следует повторить первые два пункта из предыдущего слоя.
6. В горячий сахар добавить шоколад и тщательно перемешать.
7. Желатин и сметану добавить в смесь, размешать и перелить в форму вторым слоем.
8. Отправить в холодильник до полного застывания.
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