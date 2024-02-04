Налисники без муки в духовке: из чего приготовить
Существует очень много разнообразных рецептов приготовления блинов. Каждая хозяйка выбирает для себя то, что нравится больше всего, а готовить удобнее всего. И каждая из них при этом думает, что стоило бы сократить потребление муки. Особенно этот вопрос становится актуальным в период Масленицы, когда блины появляются на столе гораздо чаще обычного.
Но фудблогер Анна Фил решила эту проблему и предложила в Instagram приготовить блины, в состав которых не входит мука. Оказывается, его легко заменить другим ингредиентом.
Ингредиенты для теста
- Яйца – 2 шт
- Сахар – 1 ст.л.
- Масло ½ ст.л.
- Кукурузный крахмал – 2 ст.л.
- Молоко – 200 мл
Ингредиенты для начинки
- Творог – 250 гр
- Яйцо – 1 шт
- Сахар – 50 гр
- Ванильный аромат – 2-3 капли
- Изюм – 50 гр
Способ приготовления
1. К яйцам добавляем сахар. Взбиваем миксером.
2. Добавляем масло. Перемешиваем.
3. Добавляем крахмал, взбиваем миксером и постепенно добавляем молоко.
4. Жарим блины с обеих сторон до готовности.
5. Переходим к приготовлению начинки. В творог добавляем яйцо, сахар, ванильный аромат, который можно заменить ванильным сахаром. Перемешиваем или взбиваем блендером.
6. Изюм промываем и просушиваем. Добавляем в творог.
7. Выкладываем начинку на блин, скручиваем и складываем в форму для запекания. Добавляем немного масла и накрываем фольгой. Отправляем в духовку на 30 минут при 160 градусах.
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