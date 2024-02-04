Существует очень много разнообразных рецептов приготовления блинов. Каждая хозяйка выбирает для себя то, что нравится больше всего, а готовить удобнее всего. И каждая из них при этом думает, что стоило бы сократить потребление муки. Особенно этот вопрос становится актуальным в период Масленицы, когда блины появляются на столе гораздо чаще обычного.

Но фудблогер Анна Фил решила эту проблему и предложила в Instagram приготовить блины, в состав которых не входит мука. Оказывается, его легко заменить другим ингредиентом.

Ингредиенты для теста

Яйца – 2 шт

Сахар – 1 ст.л.

Масло ½ ст.л.

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Кукурузный крахмал – 2 ст.л.

Молоко – 200 мл

Ингредиенты для начинки

Творог – 250 гр

Яйцо – 1 шт

Сахар – 50 гр

Ванильный аромат – 2-3 капли

Изюм – 50 гр

Способ приготовления

1. К яйцам добавляем сахар. Взбиваем миксером.

2. Добавляем масло. Перемешиваем.

3. Добавляем крахмал, взбиваем миксером и постепенно добавляем молоко.

4. Жарим блины с обеих сторон до готовности.

5. Переходим к приготовлению начинки. В творог добавляем яйцо, сахар, ванильный аромат, который можно заменить ванильным сахаром. Перемешиваем или взбиваем блендером.

6. Изюм промываем и просушиваем. Добавляем в творог.

7. Выкладываем начинку на блин, скручиваем и складываем в форму для запекания. Добавляем немного масла и накрываем фольгой. Отправляем в духовку на 30 минут при 160 градусах.

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