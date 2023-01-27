Блинчики, которые всегда получаются тонкими и не рвутся: в чем секрет

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Блинчики, которые всегда получаются тонкими и не рвутся: в чем секрет

Приготовить блины, которые будут тонкими и, при этом, не будут рваться – задание не из простых. Для этого нужно приготовить однородное и нежное тесто. Для идеальной текстуры лучше всего добавлять кипяток.

Идея приготовления тонких блинов на кипятке опубликована на странице фудблогера Милы Анпилоговой (mila_anpilogova) в Instagram.

Блинчики, которые всегда получаются тонкими и не рвутся: в чем секрет

Ингредиенты:

  • яйца – 170 г
  • сахар – 65 г
  • соль – щепотка
  • вода – 105 г
  • мука пшеничная цельнозерновая – 305 г
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  • молоко – 340 г
  • кипяток – 100 г
  • растительное масло без запаха – 40 г

Способ приготовления:

Блинчики, которые всегда получаются тонкими и не рвутся: в чем секрет

1. Выбить в миску яйца.

2. Добавить сахар и соль.

Блинчики, которые всегда получаются тонкими и не рвутся: в чем секрет

3. Влить воду.

4. Все перемешать.

Блинчики, которые всегда получаются тонкими и не рвутся: в чем секрет

5. Просеять муку, влить молоко, кипяток.

6. Сделать массу однородной.

Блинчики, которые всегда получаются тонкими и не рвутся: в чем секрет

7. Выпекать на горячей сковороде.

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