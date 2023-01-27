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Блинчики, которые всегда получаются тонкими и не рвутся: в чем секрет
Приготовить блины, которые будут тонкими и, при этом, не будут рваться – задание не из простых. Для этого нужно приготовить однородное и нежное тесто. Для идеальной текстуры лучше всего добавлять кипяток.
Идея приготовления тонких блинов на кипятке опубликована на странице фудблогера Милы Анпилоговой (mila_anpilogova) в Instagram.
Ингредиенты:
- яйца – 170 г
- сахар – 65 г
- соль – щепотка
- вода – 105 г
- мука пшеничная цельнозерновая – 305 г
- молоко – 340 г
- кипяток – 100 г
- растительное масло без запаха – 40 г
Способ приготовления:
1. Выбить в миску яйца.
2. Добавить сахар и соль.
3. Влить воду.
4. Все перемешать.
5. Просеять муку, влить молоко, кипяток.
6. Сделать массу однородной.
7. Выпекать на горячей сковороде.
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