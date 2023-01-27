Приготовить блины, которые будут тонкими и, при этом, не будут рваться – задание не из простых. Для этого нужно приготовить однородное и нежное тесто. Для идеальной текстуры лучше всего добавлять кипяток.

Идея приготовления тонких блинов на кипятке опубликована на странице фудблогера Милы Анпилоговой (mila_anpilogova) в Instagram.

Ингредиенты:

яйца – 170 г

сахар – 65 г

соль – щепотка

вода – 105 г

мука пшеничная цельнозерновая – 305 г

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молоко – 340 г

кипяток – 100 г

растительное масло без запаха – 40 г

Способ приготовления:

1. Выбить в миску яйца.

2. Добавить сахар и соль.

3. Влить воду.

4. Все перемешать.

5. Просеять муку, влить молоко, кипяток.

6. Сделать массу однородной.

7. Выпекать на горячей сковороде.

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