Блинчики, которые всегда получаются тонкими: на чем приготовить

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Блинчики, которые всегда получаются тонкими: на чем приготовить

Для того, чтобы блины были тонкими, приготовить их только на молоке недостаточно. Тесто будет иметь идеальную текстуру, если сделать его на крутом кипятке. При жарке массе не порвется и получится очень нежной.

Идея приготовления блинов на тесте с кипятком опубликована на странице фудблогерка Софии с ником cooking_by_sofi_ в Instagram.

Блинчики, которые всегда получаются тонкими: на чем приготовить

Ингредиенты:

  • 3 яйца
  • 2 стакана молока
  • 1 стакан кипятка
  • 1,5 стакана муки
  • 3 ст. л сахара
  • 0,5 ч.л соли
  • 3 ст.л растительного масла
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Способ приготовления:

Яйца для теста

1. Яйца взбить.

2. Добавить сахар, соль и стакан молока.

Блинчики, которые всегда получаются тонкими: на чем приготовить

3. Сбить до объединения.

4. Просеять муку в 2-3 этапа и перемешать.

5. Добавить еще 1 стакан молока и растительное масло, перемешать.

Блинчики, которые всегда получаются тонкими: на чем приготовить

6. В конце влить стакан крутого кипятка, перемешивая.

7. Сковороду смазать маслом только в первый раз.

Блинчики, которые всегда получаются тонкими: на чем приготовить

8. Начинка по желанию.

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