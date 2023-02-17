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Блинчики, которые всегда получаются тонкими: на чем приготовить
Для того, чтобы блины были тонкими, приготовить их только на молоке недостаточно. Тесто будет иметь идеальную текстуру, если сделать его на крутом кипятке. При жарке массе не порвется и получится очень нежной.
Идея приготовления блинов на тесте с кипятком опубликована на странице фудблогерка Софии с ником cooking_by_sofi_ в Instagram.
Ингредиенты:
- 3 яйца
- 2 стакана молока
- 1 стакан кипятка
- 1,5 стакана муки
- 3 ст. л сахара
- 0,5 ч.л соли
- 3 ст.л растительного масла
Способ приготовления:
1. Яйца взбить.
2. Добавить сахар, соль и стакан молока.
3. Сбить до объединения.
4. Просеять муку в 2-3 этапа и перемешать.
5. Добавить еще 1 стакан молока и растительное масло, перемешать.
6. В конце влить стакан крутого кипятка, перемешивая.
7. Сковороду смазать маслом только в первый раз.
8. Начинка по желанию.
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