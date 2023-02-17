Для того, чтобы блины были тонкими, приготовить их только на молоке недостаточно. Тесто будет иметь идеальную текстуру, если сделать его на крутом кипятке. При жарке массе не порвется и получится очень нежной.

Идея приготовления блинов на тесте с кипятком опубликована на странице фудблогерка Софии с ником cooking_by_sofi_ в Instagram.

Ингредиенты:

3 яйца

2 стакана молока

1 стакан кипятка

1,5 стакана муки

3 ст. л сахара

0,5 ч.л соли

3 ст.л растительного масла

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Способ приготовления:

1. Яйца взбить.

2. Добавить сахар, соль и стакан молока.

3. Сбить до объединения.

4. Просеять муку в 2-3 этапа и перемешать.

5. Добавить еще 1 стакан молока и растительное масло, перемешать.

6. В конце влить стакан крутого кипятка, перемешивая.

7. Сковороду смазать маслом только в первый раз.

8. Начинка по желанию.

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