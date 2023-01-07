Блинчики с сочной маковой начинкой: держат форму и не распадаются
В Украине очень популярной начинкой для блинов является именно мак. Такой десерт подают на всевозможные праздники. Блюдо получается в меру сладким и очень сочным. А для того, чтобы мак не был горьким, его нужно проварить с маслом и сахаром.
Идея приготовления сочных блинов с маковой начинкой опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli_cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- 250 г теплого молока
- 250 г теплой воды
- 4 яйца
- 200 г муки
- 0.5 ч.л. соли
- 2 ст.л сахара
- 60 г сливочного масла
Ингредиенты для маковой начинки:
- 150 г мака
- 200 мл воды
- 15 г сливочного масла
- 2 ст.л. сахара (можно регулировать по собственному вкусу)
Способ приготовления:
1. Мак хорошо промываем, заливаем водой, накрываем крышкой и ставим вариться на средний огонь.
2. Готовим к полному испарению жидкости.
3. Добавляем сливочное масло, сахар и с помощью блендера перебиваем в однородную консистенцию.
4. По желанию можно добавить ароматизаторы, изюм.
5. К теплому молоку добавляем яйца, соль, сахар и перемешиваем.
6. Не переставая мешать, добавляем теплую воду и в несколько этапов добавляем муку.
7. Хорошо перемешиваем и добавляем растопленное сливочное масло, перемешиваем.
8. Тесто должно выть не редким и не густым.
9. Главный секрет – это качественная сковородка. Хорошо ее разогреваем и жарим блинчик до золотистой корочки с обеих сторон.
10. Выкладываем маковую начинку по всей поверхности блина и заворачиваем в рулетик.
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