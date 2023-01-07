В Украине очень популярной начинкой для блинов является именно мак. Такой десерт подают на всевозможные праздники. Блюдо получается в меру сладким и очень сочным. А для того, чтобы мак не был горьким, его нужно проварить с маслом и сахаром.

Идея приготовления сочных блинов с маковой начинкой опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli_cooking в Instagram.

Ингредиенты:

250 г теплого молока

250 г теплой воды

4 яйца

200 г муки

0.5 ч.л. соли

2 ст.л сахара

60 г сливочного масла

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Ингредиенты для маковой начинки:

150 г мака

200 мл воды

15 г сливочного масла

2 ст.л. сахара (можно регулировать по собственному вкусу)

Способ приготовления:

1. Мак хорошо промываем, заливаем водой, накрываем крышкой и ставим вариться на средний огонь.

2. Готовим к полному испарению жидкости.

3. Добавляем сливочное масло, сахар и с помощью блендера перебиваем в однородную консистенцию.

4. По желанию можно добавить ароматизаторы, изюм.

5. К теплому молоку добавляем яйца, соль, сахар и перемешиваем.

6. Не переставая мешать, добавляем теплую воду и в несколько этапов добавляем муку.

7. Хорошо перемешиваем и добавляем растопленное сливочное масло, перемешиваем.

8. Тесто должно выть не редким и не густым.

9. Главный секрет – это качественная сковородка. Хорошо ее разогреваем и жарим блинчик до золотистой корочки с обеих сторон.

10. Выкладываем маковую начинку по всей поверхности блина и заворачиваем в рулетик.

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