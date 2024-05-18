Блинчики с сыром и зеленью: как необычно подать блюдо

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Блинчики с сыром и зеленью: как необычно подать блюдо

Если вы хотите удивить родных вкусным блюдом с необычной подачей, то этот рецепт точно пригодится вам.

Привычные продукты сочетаются в удивительный вкус, а внешний вид блюда побуждает к тому, чтобы его съели как можно быстрее. Рецептом блинов с сыром, которыми следует порадовать родных в выходные день, поделилась в Instagram фудблогер с ником vika marchenko.

Блинчики с сыром и зеленью: как необычно подать блюдо
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Ингредиенты для блинов

  • Молоко – 300 мл
  • Яйцо – 2 шт
  • Соль – 1 ч.л.
  • Сахар – 1 ч.л.
  • Масло растительное – 30 мл
  • Сыр твердый – 120 гр
  • зеленый лук
  • Укроп
  • Разрыхлитель – ½ ч.л.
  • Мука – 120-140 гр

Ингредиенты для начинки

  • Крем-сыр
  • Креветки
  • Твердый сыр

Способ приготовления

1.Готовим блины. Молоко смешиваем в глубокой емкости с яйцами, сахаром, солью и растительным маслом.

2. Сыр натереть на мелкой терке. Зелень мелко порезать.

3. Сыр и зелень добавить в тесто.

4. Всыпать просеянную муку с разрыхлителем и перемешать.

5. Жарить на разогретой сковороде с двух сторон до золотистого цвета.

Блинчики с сыром и зеленью: как необычно подать блюдо

6. Креветки обжарить с чесноком, влить две ложки соевого соуса и на среднем огне быстро перемешать и обжарить 1 минуту.

Блинчики с сыром и зеленью: как необычно подать блюдо

7. На блинчик выложить крем-сыр, креветки, твердый тертый сыр, скрутить и завязать зеленью и поставить в жаростойкую форму и в духовку на 10 минут при 180 градусах, чтобы творог расплавился.

Блинчики с сыром и зеленью: как необычно подать блюдо

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