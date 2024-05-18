Блинчики с сыром и зеленью: как необычно подать блюдо
Если вы хотите удивить родных вкусным блюдом с необычной подачей, то этот рецепт точно пригодится вам.
Привычные продукты сочетаются в удивительный вкус, а внешний вид блюда побуждает к тому, чтобы его съели как можно быстрее. Рецептом блинов с сыром, которыми следует порадовать родных в выходные день, поделилась в Instagram фудблогер с ником vika marchenko.
Ингредиенты для блинов
- Молоко – 300 мл
- Яйцо – 2 шт
- Соль – 1 ч.л.
- Сахар – 1 ч.л.
- Масло растительное – 30 мл
- Сыр твердый – 120 гр
- зеленый лук
- Укроп
- Разрыхлитель – ½ ч.л.
- Мука – 120-140 гр
Ингредиенты для начинки
- Крем-сыр
- Креветки
- Твердый сыр
Способ приготовления
1.Готовим блины. Молоко смешиваем в глубокой емкости с яйцами, сахаром, солью и растительным маслом.
2. Сыр натереть на мелкой терке. Зелень мелко порезать.
3. Сыр и зелень добавить в тесто.
4. Всыпать просеянную муку с разрыхлителем и перемешать.
5. Жарить на разогретой сковороде с двух сторон до золотистого цвета.
6. Креветки обжарить с чесноком, влить две ложки соевого соуса и на среднем огне быстро перемешать и обжарить 1 минуту.
7. На блинчик выложить крем-сыр, креветки, твердый тертый сыр, скрутить и завязать зеленью и поставить в жаростойкую форму и в духовку на 10 минут при 180 градусах, чтобы творог расплавился.
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