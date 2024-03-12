Блинчики с сыром и зеленью на кефире: как приготовить, чтобы они получились идеальными

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Блинчики с сыром и зеленью на кефире: как приготовить, чтобы они получились идеальными

Приготовив блины на кефире с сыром и зеленью по рецепту из этой статьи, вы получите полноценное блюдо, которым смогут наесться даже самые требовательные члены семьи.

Это питательное, красивое, а главное, вкусное блюдо, которое придется по вкусу каждому. Ее рецептом в своем Instagram поделилась фудблогер с ником vika_tolokova23.

Блинчики с сыром и зеленью на кефире: как приготовить, чтобы они получились идеальными

Ингредиенты

  • Кефир – 500 мл
  • Яйца – 2 шт
  • Соль – ½ ч.л.
  • Мука – 200 гр
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  • Сода – ¼ ч.л.
  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Кипяток – 50-70 мл
  • Твердый сыр – 200 гр
  • Зелень

Способ приготовления

1. Кефир соединяем с яйцами и солью. Хорошо перемешиваем.

Блинчики с сыром и зеленью на кефире: как приготовить, чтобы они получились идеальными

2. Добавляем просеянную муку и соду. Еще раз перемешиваем.

3. Добавляем натертый сыр, зелень и масло. Перемешиваем.

Блинчики с сыром и зеленью на кефире: как приготовить, чтобы они получились идеальными

4. Вливаем кипяток, перемешиваем еще раз и переходим к жарке.

Блинчики с сыром и зеленью на кефире: как приготовить, чтобы они получились идеальными

5. Сковороду смазываем маслом, выливаем смесь и жарим блины по 3 минуты с каждой стороны.

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