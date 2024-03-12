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Блинчики с сыром и зеленью на кефире: как приготовить, чтобы они получились идеальными
Приготовив блины на кефире с сыром и зеленью по рецепту из этой статьи, вы получите полноценное блюдо, которым смогут наесться даже самые требовательные члены семьи.
Это питательное, красивое, а главное, вкусное блюдо, которое придется по вкусу каждому. Ее рецептом в своем Instagram поделилась фудблогер с ником vika_tolokova23.
Ингредиенты
- Кефир – 500 мл
- Яйца – 2 шт
- Соль – ½ ч.л.
- Мука – 200 гр
- Сода – ¼ ч.л.
- Масло растительное – 2 ст.л.
- Кипяток – 50-70 мл
- Твердый сыр – 200 гр
- Зелень
Способ приготовления
1. Кефир соединяем с яйцами и солью. Хорошо перемешиваем.
2. Добавляем просеянную муку и соду. Еще раз перемешиваем.
3. Добавляем натертый сыр, зелень и масло. Перемешиваем.
4. Вливаем кипяток, перемешиваем еще раз и переходим к жарке.
5. Сковороду смазываем маслом, выливаем смесь и жарим блины по 3 минуты с каждой стороны.
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