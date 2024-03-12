Приготовив блины на кефире с сыром и зеленью по рецепту из этой статьи, вы получите полноценное блюдо, которым смогут наесться даже самые требовательные члены семьи.

Это питательное, красивое, а главное, вкусное блюдо, которое придется по вкусу каждому. Ее рецептом в своем Instagram поделилась фудблогер с ником vika_tolokova23.

Ингредиенты

Кефир – 500 мл

Яйца – 2 шт

Соль – ½ ч.л.

Мука – 200 гр

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Сода – ¼ ч.л.

Масло растительное – 2 ст.л.

Кипяток – 50-70 мл

Твердый сыр – 200 гр

Зелень

Способ приготовления

1. Кефир соединяем с яйцами и солью. Хорошо перемешиваем.

2. Добавляем просеянную муку и соду. Еще раз перемешиваем.

3. Добавляем натертый сыр, зелень и масло. Перемешиваем.

4. Вливаем кипяток, перемешиваем еще раз и переходим к жарке.

5. Сковороду смазываем маслом, выливаем смесь и жарим блины по 3 минуты с каждой стороны.

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