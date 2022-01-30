Блинчики со шпинатом без муки: чистая магия
Мука нуль!
Сложно ли? Да, есть немного. Это из муки я бы с закрытыми глазами напекла блинов поднос, а тут все держится на моем терпении и магии. Перевернуть его и не повредить это чистое колдовство.
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Склад скажу, пропорції в грамах напишу що знаю, але не все, ну не міряю я в грамах, все на око.
Упаковка замороженого шпинату 500 гр (ясно, що розморозити потрібно),
5 яєць,
крем- сир,
десь 170 грамів,
псиліум дві столових ложки,
оливкова олія .. хз, налила на око,
сіль.
Збили все блендером! Дали псиліуму настоятись і розбухнути, потім дивитись що у вас вийшло і доливаєте води стільки, що б все це було як не дуже густа сметана. Ну і далі печете на маленькому вогні і пробуєте, в мене і перший вийшов норм, не комом.
Наперед напишу, а то хтось писав під попередніми дописами якісь претензії на цю тему! Друзі, я не продаю кулінарні книги чи якісь платні курси, я просто ділюсь з вами ідеями! Тому давайте без претензій що у вас там щось не вийшло.
Я і сама НІКОЛИ не готую за рецептом! Маю повно книг, дуже їх люблю, али вони мені потрібні для натхннння! Я надихаюсь картинками чи рецептом і готую щось своє на тему)) а готувати за грамами , точнісінько по книзі не моє і це стосується не тільки кулінарії.
Життя смачне! Цьом.
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