Блинчики со шпинатом без муки: чистая магия

Мука нуль!

Сложно ли? Да, есть немного. Это из муки я бы с закрытыми глазами напекла блинов поднос, а тут все держится на моем терпении и магии. Перевернуть его и не повредить это чистое колдовство.

Далее текст на языке оригинала

Склад скажу, пропорції в грамах напишу що знаю, але не все, ну не міряю я в грамах, все на око.

Упаковка замороженого шпинату 500 гр (ясно, що розморозити потрібно),

5 яєць,

крем- сир,

десь 170 грамів,

Видео дня

псиліум дві столових ложки,

оливкова олія .. хз, налила на око,

сіль.

Збили все блендером! Дали псиліуму настоятись і розбухнути, потім дивитись що у вас вийшло і доливаєте води стільки, що б все це було як не дуже густа сметана. Ну і далі печете на маленькому вогні і пробуєте, в мене і перший вийшов норм, не комом.

Наперед напишу, а то хтось писав під попередніми дописами якісь претензії на цю тему! Друзі, я не продаю кулінарні книги чи якісь платні курси, я просто ділюсь з вами ідеями! Тому давайте без претензій що у вас там щось не вийшло.

Я і сама НІКОЛИ не готую за рецептом! Маю повно книг, дуже їх люблю, али вони мені потрібні для натхннння! Я надихаюсь картинками чи рецептом і готую щось своє на тему)) а готувати за грамами , точнісінько по книзі не моє і це стосується не тільки кулінарії.

Життя смачне! Цьом.