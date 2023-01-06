Блинный кофейный торт с творожным кремом за 20 минут: простой рецепт
Идеальный десерт к кофе и чаю – легкий торт. Готовить их можно из лаваша, из заварного, блинного теста, а также из вафель и просто из желе. А крем – из сметаны, творога, сгущенного молока, йогурта, ягод.
Кулинар Ольга поделилась в Instagram рецептом вкусного, блинного торта с кофе и нежным творожным кремом.
Ингредиенты:
- мука – 50 г
- сахар – 200 г
- яйца – 2 шт.
- растительное масло – 50 мл
- молоко – 150 мл
- растворимый кофе – 10 г
- кипяток – 100 мл
- сода – 1 ч. л.
- уксус
Крем:
- творог – 400 г
- сметана – 170 г
- сахар – 50 г
- желатин – 10 г
- вода – 30 мл
Способ приготовления:
1. Тесто: смешайте муку с сахаром, добавьте соль, яйца, влейте растительное масло, молоко, всыпьте кофе, соду погашеную уксусом, влейте кипяток и перебейте погружным блендером до однородности.
2. Разогрейте сковороду, пожарьте тонкие блины. Выложите на блюдо и дайте остыть.
3. Крем: смешайте творог со сметаной, добавьте сахар и перебейте также блендером до однородности.
4. Смешайте желатин с водой и дайте набухнуть.
5. Вылейте готовый желатин в творожный крем, перемешайте.
6. Соберите торт: смажьте блины кремом, поставьте в холодильник на несколько часов, чтобы он хорошо пропитался.
Готовый торт порежьте порционно и можно подавать!
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