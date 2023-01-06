Идеальный десерт к кофе и чаю – легкий торт. Готовить их можно из лаваша, из заварного, блинного теста, а также из вафель и просто из желе. А крем – из сметаны, творога, сгущенного молока, йогурта, ягод.

Кулинар Ольга поделилась в Instagram рецептом вкусного, блинного торта с кофе и нежным творожным кремом.

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Ингредиенты:

мука – 50 г

сахар – 200 г

яйца – 2 шт.

растительное масло – 50 мл

молоко – 150 мл

растворимый кофе – 10 г

кипяток – 100 мл

сода – 1 ч. л.

уксус

Крем:

творог – 400 г

сметана – 170 г

сахар – 50 г

желатин – 10 г

вода – 30 мл

Способ приготовления:

1. Тесто: смешайте муку с сахаром, добавьте соль, яйца, влейте растительное масло, молоко, всыпьте кофе, соду погашеную уксусом, влейте кипяток и перебейте погружным блендером до однородности.

2. Разогрейте сковороду, пожарьте тонкие блины. Выложите на блюдо и дайте остыть.

3. Крем: смешайте творог со сметаной, добавьте сахар и перебейте также блендером до однородности.

4. Смешайте желатин с водой и дайте набухнуть.

5. Вылейте готовый желатин в творожный крем, перемешайте.

6. Соберите торт: смажьте блины кремом, поставьте в холодильник на несколько часов, чтобы он хорошо пропитался.

Готовый торт порежьте порционно и можно подавать!

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