Блинный кофейный торт с творожным кремом за 20 минут: простой рецепт

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт торта

Идеальный десерт к кофе и чаю – легкий торт. Готовить их можно из лаваша, из заварного, блинного теста, а также из вафель и просто из желе. А крем – из сметаны, творога, сгущенного молока, йогурта, ягод. 

Как из блинов приготовить торт

Кулинар Ольга поделилась в Instagram рецептом вкусного, блинного торта с кофе и нежным творожным кремом. 

Рецепт торта
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Ингредиенты:

  • мука – 50 г
  • сахар – 200 г
  • яйца – 2 шт.
  • растительное масло – 50 мл
  • молоко – 150 мл
  • растворимый кофе – 10 г
  • кипяток – 100 мл
  • сода – 1 ч. л.
  • уксус 

Крем: 

  • творог – 400 г 
  • сметана – 170 г
  • сахар – 50 г
  • желатин – 10 г
  • вода – 30 мл

Способ приготовления:

1. Тесто: смешайте муку с сахаром, добавьте соль, яйца, влейте растительное масло, молоко, всыпьте кофе, соду погашеную уксусом, влейте кипяток и перебейте погружным блендером до однородности.

Тесто для блинов

2. Разогрейте сковороду, пожарьте тонкие блины. Выложите на блюдо и дайте остыть. 

Жареные блины

3. Крем: смешайте творог со сметаной, добавьте сахар и перебейте также блендером до однородности.

Творожный крем

4. Смешайте желатин с водой и дайте набухнуть. 

5. Вылейте готовый желатин в творожный крем, перемешайте.

Крем для торта

6. Соберите торт: смажьте блины кремом, поставьте в холодильник на несколько часов, чтобы он хорошо пропитался.

Приготовление торта

Готовый торт порежьте порционно и можно подавать!

Готовый торт

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