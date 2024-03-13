Блинный рулет с нежным кремом и вишнями: идеальный десерт на Масленицу 2024

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
186
Блинный рулет с нежным кремом и вишнями: идеальный десерт на Масленицу 2024

Блины могут быть основой для приготовления вкусного жульена, а также их можно подавать с красной рыбой, сливочным кремом и овощами. Еще блины могут быть основой для приготовления вкусных десертов. 

Что приготовить из блинов

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и простого в приготовлении блинного рулета с нежным кремом. 

Рецепт десерта
Видео дня

Ингредиенты: 

  • молоко – 400 мл
  • сахар – 2 ст. л.
  • мука – 120 г
  • какао – 2 ст. л.
  • растительное масло – 2 ст. л.

Крем:

  • 150 г сметаны
  • 150 г жирных сливок
  • 90 г сахарной пудры
  • 1 ст. л. фундуковая паста с шоколадом

Способ приготовления: 

1. Для блинчиков: соедините яйца и сахар, всыпьте половину муки, хорошо перемешайте, чтобы не было комочков. Влейте половину теплого молока, снова перемешайте, всыпьте еще муку и какао, растительное масло и отставьте на 10 минут.

Блины для рулета

2. Для сметанного крема: взбейте сметану вместе с сахарной пудрой и добавьте сливки, взбивайте до тех пор, пока масса не станет воздушной и нежной.

Приготовление десерта

3. На блины намажьте крем, по желанию, можно добавить вишни, сверните в рулет и отправьте в холодильник на ночь!

Готовый рулет

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты