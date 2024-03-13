Блинный рулет с нежным кремом и вишнями: идеальный десерт на Масленицу 2024
Блины могут быть основой для приготовления вкусного жульена, а также их можно подавать с красной рыбой, сливочным кремом и овощами. Еще блины могут быть основой для приготовления вкусных десертов.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и простого в приготовлении блинного рулета с нежным кремом.
Ингредиенты:
- молоко – 400 мл
- сахар – 2 ст. л.
- мука – 120 г
- какао – 2 ст. л.
- растительное масло – 2 ст. л.
Крем:
- 150 г сметаны
- 150 г жирных сливок
- 90 г сахарной пудры
- 1 ст. л. фундуковая паста с шоколадом
Способ приготовления:
1. Для блинчиков: соедините яйца и сахар, всыпьте половину муки, хорошо перемешайте, чтобы не было комочков. Влейте половину теплого молока, снова перемешайте, всыпьте еще муку и какао, растительное масло и отставьте на 10 минут.
2. Для сметанного крема: взбейте сметану вместе с сахарной пудрой и добавьте сливки, взбивайте до тех пор, пока масса не станет воздушной и нежной.
3. На блины намажьте крем, по желанию, можно добавить вишни, сверните в рулет и отправьте в холодильник на ночь!
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