Блины могут быть основой для приготовления вкусного жульена, а также их можно подавать с красной рыбой, сливочным кремом и овощами. Еще блины могут быть основой для приготовления вкусных десертов.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и простого в приготовлении блинного рулета с нежным кремом.

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Ингредиенты:

молоко – 400 мл

сахар – 2 ст. л.

мука – 120 г

какао – 2 ст. л.

растительное масло – 2 ст. л.

Крем:

150 г сметаны

150 г жирных сливок

90 г сахарной пудры

1 ст. л. фундуковая паста с шоколадом

Способ приготовления:

1. Для блинчиков: соедините яйца и сахар, всыпьте половину муки, хорошо перемешайте, чтобы не было комочков. Влейте половину теплого молока, снова перемешайте, всыпьте еще муку и какао, растительное масло и отставьте на 10 минут.

2. Для сметанного крема: взбейте сметану вместе с сахарной пудрой и добавьте сливки, взбивайте до тех пор, пока масса не станет воздушной и нежной.

3. На блины намажьте крем, по желанию, можно добавить вишни, сверните в рулет и отправьте в холодильник на ночь!

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