Блинный торт с начинкой из сыра и грибов: быстрая бюджетная закуска

Блинный торт с начинкой из сыра и грибов - это прекрасное блюдо для семейного застолья на Масленицу. Закуска бюджетная, но выглядит при этом дорого-богато и накормить большую семью можно на раз!

Напечь блины можно заранее и даже собрать этот торт тоже. Потом быстро запечь и вуаля, стол накрыт!

Рецепт приготовления идеальных блинов можно найти по этой ссылке.

Готовить блинный торт максимально просто! Ловите рецепт

Ингредиенты "Блинный торт":

Блины - 15шт.

Грибы шампиньоны - 450гр

Лук репчатый - 250гр

Сливки 15% - 200мл

Сыр сулугуни - 200гр

Масло оливковое - 40мл

Соль - 1ч.л.

Перец чёрный - 1ч.л.

Лавровый лист - 2шт.

Видео дня

Запекать при температуре 180 градусов, 20 мин

1. Шампиньоны и лук нарезать кубиком. Приготовить на раскалённой сковороде с оливковым маслом до состояния, пока не выпарится вся влага. Добавить соль, перец и лавровый лист в процессе готовки. В конце добавить сливки и загустить, выпаривая влагу ещё 5 минут.

2. Возьмите плоскую тарелку и положите 1 блинчик, затем выложите слой приготовленной грибной начинки. Опять положите блинчик и сверху положите натёртый на крупную тёрку сыр.

3. Повторите снова, пока не закончится грибная начинка. Сырную нужно оставить на верхний слой. Сверху накройте блинчиком и укутайте фольгой.

4. Поставьте запекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут. Достаньте, присыпьте оставшимся сыром и снова запекайте ещё 10 минут.