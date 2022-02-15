Блинный торт с начинкой из сыра и грибов: быстрая бюджетная закуска
Блинный торт с начинкой из сыра и грибов - это прекрасное блюдо для семейного застолья на Масленицу. Закуска бюджетная, но выглядит при этом дорого-богато и накормить большую семью можно на раз!
Напечь блины можно заранее и даже собрать этот торт тоже. Потом быстро запечь и вуаля, стол накрыт!
Рецепт приготовления идеальных блинов можно найти по этой ссылке.
Готовить блинный торт максимально просто! Ловите рецепт
Ингредиенты "Блинный торт":
Блины - 15шт.
Грибы шампиньоны - 450гр
Лук репчатый - 250гр
Сливки 15% - 200мл
Сыр сулугуни - 200гр
Масло оливковое - 40мл
Соль - 1ч.л.
Перец чёрный - 1ч.л.
Лавровый лист - 2шт.
Запекать при температуре 180 градусов, 20 мин
1. Шампиньоны и лук нарезать кубиком. Приготовить на раскалённой сковороде с оливковым маслом до состояния, пока не выпарится вся влага. Добавить соль, перец и лавровый лист в процессе готовки. В конце добавить сливки и загустить, выпаривая влагу ещё 5 минут.
2. Возьмите плоскую тарелку и положите 1 блинчик, затем выложите слой приготовленной грибной начинки. Опять положите блинчик и сверху положите натёртый на крупную тёрку сыр.
3. Повторите снова, пока не закончится грибная начинка. Сырную нужно оставить на верхний слой. Сверху накройте блинчиком и укутайте фольгой.
4. Поставьте запекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут. Достаньте, присыпьте оставшимся сыром и снова запекайте ещё 10 минут.
Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZREVATEL поссылке...