Этот рецепт пригодится, когда гости уже на пороге. Он готовится быстро и выглядит очень интересно. Попробовав его один раз, вы захотите готовить этот торт не только для гостей, но и для себя лично, ведь его вкус просто несравним и напоминает мороженое.

Как приготовить блинный торт так, чтобы хотелось его есть каждый день, точно знает фудблогер Юлия Сенич. В Instagram она рассказала, какие продукты для этого необходимы.

Ингредиенты для блинов

Яйца – 4 шт

Молоко – 800 мл

Сахар – 4 ст.л.

Мука – 11-12 ст.л.

Масло растительное – 2 ст.л.

Соль – щепотка

Ингредиенты для крема

Сливки 33% – 250 мл

Крем-творог – 500 гр

Сгущенка – 250 гр

Загуститель на древесной основе (по желанию)

Способ приготовления

1.Яйца сочетаем с 2/3 муки, сахаром и щепоткой соли.

2. Постепенно вливаем едва теплое молоко и просеиваем остаток муки. Добавляем масло и оставляем на 15 мин.

3. Жарим блины до готовности, смазывая сковороду растительным маслом.

4. Обрезаем блины под размеры формы, а 4 блина оставляем для основания.

5. Готовим крем. В высоком сосуде сочетаем охлажденные сливки, крем-сыр и сгущенку. Взбиваем до загущения и увеличения в объеме. На это уйдет примерно 10-15 минут.

6. При необходимости добавляем загуститель.

7. Собираем торт в кольце или форме. Вниз выкладываем по кругу 4 блина, которые не были обрезаны. В центр кладем блинчик и поочередно выкладываем: крем – клубнику – блины. Ягоды можно использовать любые.

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