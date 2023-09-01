Чтобы не возиться с выпечкой и раскаткой теста, для торта можно использовать обычные блины. Будет особенно изысканно, если выложить их в виде розы. А яркого вкуса придаст нежный крем пломбир.

Идея приготовления эффектного торта из блинов опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником anny.cooking в Instagram. Шоколадное тесто получается очень плотным и эластичным, поэтому оно не рвется.

Ингредиенты на торт 18 см:

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4 яйца

60 г сахара, щепотка соли, ваниль

200 г муки

20 г какао

600 мл молока

70 г растопленного сливочного масла

Ингредиенты для крема:

350 г сливок от 33%

1,5 ст.л. шоколадной пасты

150 г крем-сыра

Способ приготовления:

1. Соединяем яйца, соль, сахар, ваниль, добавляем просеянную муку, какао, вливаем порционно молоко и замешиваем гладкое жидкое тесто, добавляем растопленное масло.

2. Жарим блины на сковороде 20 см диаметром.

3. Для крема взбиваем очень холодные сливки к стойким пикам, добавляем шоколадную пасту и снова взбиваем (для лучшей стойкости крема можно добавить 150 г крем-сыра).

4. Смазываем блины 1 ст.л. крема, каждый блинчик заворачиваем в виде полумесяца и складываем друг у друга. Каждый смазанный блинчик смазываем сверху кремом и приклеиваем к другим. В результате получается торт, который имеет вид большой розы.

5. Надеваем на торт кольцо и кладем в холодильник на 3-4 часа.

6. После охлаждения присыпаем какао.

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