Блинный торт со вкусом пломбира: как приготовить эффектный и простой десерт
Чтобы не возиться с выпечкой и раскаткой теста, для торта можно использовать обычные блины. Будет особенно изысканно, если выложить их в виде розы. А яркого вкуса придаст нежный крем пломбир.
Идея приготовления эффектного торта из блинов опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником anny.cooking в Instagram. Шоколадное тесто получается очень плотным и эластичным, поэтому оно не рвется.
Ингредиенты на торт 18 см:
- 4 яйца
- 60 г сахара, щепотка соли, ваниль
- 200 г муки
- 20 г какао
- 600 мл молока
- 70 г растопленного сливочного масла
Ингредиенты для крема:
- 350 г сливок от 33%
- 1,5 ст.л. шоколадной пасты
- 150 г крем-сыра
Способ приготовления:
1. Соединяем яйца, соль, сахар, ваниль, добавляем просеянную муку, какао, вливаем порционно молоко и замешиваем гладкое жидкое тесто, добавляем растопленное масло.
2. Жарим блины на сковороде 20 см диаметром.
3. Для крема взбиваем очень холодные сливки к стойким пикам, добавляем шоколадную пасту и снова взбиваем (для лучшей стойкости крема можно добавить 150 г крем-сыра).
4. Смазываем блины 1 ст.л. крема, каждый блинчик заворачиваем в виде полумесяца и складываем друг у друга. Каждый смазанный блинчик смазываем сверху кремом и приклеиваем к другим. В результате получается торт, который имеет вид большой розы.
5. Надеваем на торт кольцо и кладем в холодильник на 3-4 часа.
6. После охлаждения присыпаем какао.
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