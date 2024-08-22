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Блины из кабачка с твердым сыром: рецепт вкусного блюда для завтрака и перекуса
Из кабачков можно приготовить очень вкусные блины и оладьи и всего за 10 минут. Для того, чтобы они были более сытными, добавьте твердый сыр, фарш, зелень, творог.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных блинов из кабачков, с твердым тертым сыром.
Ингредиенты:
- Кабачок – 1 шт.
- Яйца куриные – 2 шт.
- Мука – 5 ст. л.
- Зелень – по желанию
- Сыр жесткий – 100 г
- Масло для жарки – 5 г
Способ приготовления:
1. Кабачок натрите на терке, отожмите лишнюю жидкость. Добавьте яйцо, муку и зелень, тщательно перемешайте.
2. Жарьте блины на разогретой сковороде до золотистости, выложите обязательно во внутрь тертый сыр и сложите блин вдвое.
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