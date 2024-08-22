Блины из кабачка с твердым сыром: рецепт вкусного блюда для завтрака и перекуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Блины из кабачка с твердым сыром: рецепт вкусного блюда для завтрака и перекуса

Из кабачков можно приготовить очень вкусные блины и оладьи и всего за 10 минут. Для того, чтобы они были более сытными, добавьте твердый сыр, фарш, зелень, творог. 

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Как приготовить блины из кабачков

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных блинов из кабачков, с твердым тертым сыром. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • Кабачок – 1 шт.
  • Яйца куриные – 2 шт.
  • Мука – 5 ст. л.
  • Зелень – по желанию
  • Сыр жесткий – 100 г
  • Масло для жарки – 5 г

Способ приготовления: 

1. Кабачок натрите на терке, отожмите лишнюю жидкость. Добавьте яйцо, муку и зелень, тщательно перемешайте. 

Тесто для блюда

2. Жарьте блины на разогретой сковороде до золотистости, выложите обязательно во внутрь тертый сыр и сложите блин вдвое.

Готовые блины

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