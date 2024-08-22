Из кабачков можно приготовить очень вкусные блины и оладьи и всего за 10 минут. Для того, чтобы они были более сытными, добавьте твердый сыр, фарш, зелень, творог.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных блинов из кабачков, с твердым тертым сыром.

Ингредиенты:

Кабачок – 1 шт.

Яйца куриные – 2 шт.

Мука – 5 ст. л.

Зелень – по желанию

Сыр жесткий – 100 г

Масло для жарки – 5 г

Способ приготовления:

1. Кабачок натрите на терке, отожмите лишнюю жидкость. Добавьте яйцо, муку и зелень, тщательно перемешайте.

2. Жарьте блины на разогретой сковороде до золотистости, выложите обязательно во внутрь тертый сыр и сложите блин вдвое.

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